Covid-19: Israël commencera sa campagne de vaccination le 27 décembre

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé mercredi que son pays allait commencer à administrer les vaccins contre le Covid-19 le 27 décembre, après avoir reçu un premier lot du géant pharmaceutique américain Pfizer.

Ces premiers vaccins sont arrivés en grande pompe à bord d'un avion cargo de la compagnie DHL à l'aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv, accueilli par un Benjamin Netanyahu tout sourire.

"C'est un jour de célébration pour Israël!", a-t-il déclaré, ajoutant que la "fin (de la pandémie) est en vue".

"Les premières vaccinations auront lieu le 27 décembre", a-t-il déclaré plus tard dans la journée lors d'une conférence de presse, précisant que les services de santé publique seraient en mesure d'administrer 60.000 doses par jour.

"Je demande que chaque citoyen israélien soit vacciné et pour ce faire, j'ai demandé à donner l'exemple et à être la première personne vaccinée en Israël", a t-il dit, répétant une déclaration similaire faite plus tôt dans la journée, mais sans dire quand il le serait.

L'Etat hébreu a acheté en novembre huit millions de doses à Pfizer avec une livraison prévue à partir de janvier 2021 mais les premières doses sont arrivées plus tôt, à la veille de Hanouka, la fête juive des Lumières célébrée à partir de jeudi.

"Demain, une autre cargaison doit arriver et elle sera beaucoup plus grande", a précisé M. Netanyahu.

Israël, qui planche sur son propre vaccin, a aussi commandé six millions de doses aux laboratoires Moderna.

Au total, ces quatorze millions de doses peuvent protéger environ sept des neuf millions d'Israéliens, la vaccination impliquant deux doses par personne.

Les vaccins réceptionnés mercredi posent des défis car ils doivent être gardés à -70 degrés.

Sur le tarmac de l'aéroport, M. Netanyahu a vanté un "centre de stockage exceptionnel, situé à quelques minutes d'ici", respectant les normes médicales les plus strictes au monde.

- Cas palestinien -

Le gouvernement israélien a annoncé lundi l'imposition d'un couvre-feu nocturne pour les fêtes de Hanouka en raison d'une hausse des cas enregistrée ces dernières semaines.

Les autorités avaient mis en place un second confinement national en septembre à l'heure où le pays enregistrait l'un des taux de contamination les plus élevés au monde.

Les restrictions ont depuis été allégées mais le nombre d'infections monte de manière soutenue depuis début novembre, dépassant la barre des 1.500 nouveaux cas quotidiens et faisant craindre une "troisième vague".

Des spécialistes israéliens de la santé publique ont toutefois critiqué l'imposition d'un couvre-feu, estimant qu'il s'agissait d'une mesure peu efficace pour lutter contre la crise dans un pays qui a enregistré 349.916 contaminations, dont 2.934 décès.

Selon M. Netanyahu, le ministère de la Santé travaille à l'élaboration d'un "passeport vert" qui permettra aux personnes vaccinées de rentrer dans les centres commerciaux ou d'obtenir différents services.

Israël n'a pas indiqué s'il comptait fournir des vaccins en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza, deux territoires palestiniens qui ont aussi enregistré une récente recrudescence du nombre de cas.

En Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967, les autorités ont officiellement recensé plus de 75.500 contaminations dont plus de 710 décès.

A Gaza, enclave sous blocus israélien depuis plus de dix ans, près de 25.600 malades ont été enregistrés depuis le début de la pandémie, dont 155 décès.

Le chef de la diplomatie israélienne Gabi Ashkenazi a indiqué mercredi que l'Etat hébreu "n'écartait pas" d'offrir le vaccin aux Palestiniens "dès lors que les premiers répondants et le personnel médical et d'autres" seront vaccinés côté israélien.

Lors d'une visite mardi à Gaza, territoire densément peuplé et confronté à un manque de kits de dépistage, une délégation de l'Union européenne a souhaité "faciliter" l'accès au vaccin.

La cheffe de la diplomatie espagnole Arancha Gonzalez Laya, qui a entamé mercredi une visite de deux jours en Israël et dans les Territoires palestiniens, a elle ouvert la porte à la fourniture aux Palestiniens de vaccins achetés par l'Espagne et dédiés à des contextes "humanitaires".