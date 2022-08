Covid-19: l'EMA pourrait approuver à l'automne un vaccin Pfizer ciblant des sous-variants d'Omicron

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a déclaré mercredi qu'elle visait l'approbation dès l'automne d'un vaccin anti-Covid de Pfizer/BioNTech ciblant deux sous-variants de la souche Omicron se propageant rapidement.

Les sous-lignages d'Omicron BA.4 et BA.5, plus bénins mais plus aisément transmissibles, ont joué dans la hausse des cas de Covid-19 en Europe et aux États-Unis.

Le régulateur européen a déclaré avoir lancé lundi l'examen d'une version adaptée du sérum anti-Covid de Pfizer ciblant ces deux sous-variants, qui échappent plus facilement au système immunitaire que les souches antérieures.

"L'EMA s'attend à recevoir une demande pour le vaccin adapté BA.4/5 développé par Pfizer /BioNTech, qui sera évaluée pour une potentielle approbation rapide à l'automne", a déclaré un porte-parole de l'EMA dans un courrier électronique.

Cela devrait arriver "peu de temps après" l'approbation attendue de deux autres vaccins adaptés par Pfizer et son rival Moderna, qui ciblent la souche Covid-19 originale et le sous-variant antérieur BA.1 d'Omicron, a déclaré le porte-parole.

Pfizer et Moderna avaient déposé des demandes d'approbation distinctes pour ces vaccins le 22 juillet, a déclaré le porte-parole.

L'EMA a précédemment déclaré que les premiers sérums ciblant Omicron pourraient être approuvés dès septembre.

- "Loin d'être finie" -

Alors que les vaccinations ont contribué à réduire les hospitalisations et les décès dus au Covid-19, apparu pour la première fois en Chine fin 2019, les injections actuelles ciblent principalement les souches antérieures de la maladie.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti en juillet que la pandémie était "loin d'être finie", en raison de la propagation des sous-variants d'Omicron, de la levée des restrictions sanitaires et de la baisse des dépistages.

Les cas de Covid ont augmenté dans le monde à la fin du printemps et au début de l'été, portés par les nouveaux variants, mais ont depuis commencé à plafonner en Europe.

Les pays européens commencent maintenant à se tourner vers l'automne et l'hiver, lorsque les cas devraient à nouveau augmenter.

Les sous-variants BA.4 et BA.5 ont été identifiés pour la première fois en Afrique du Sud en avril et se sont propagés rapidement malgré une immunité élevée de la population conférée par les vagues et les vaccinations précédentes.

Comme les autres variants d'Omicron, ces sous-lignages ont tendance à causer des cas plus légers de la maladie car ils s'installent moins dans les poumons et plus dans les voies nasales supérieures, provoquant des symptômes tels que fièvre, fatigue et perte d'odorat.