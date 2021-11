Covid-19: "la 5e vague est là", met en garde Attal

La "5e vague (de la pandémie de Covid) est là", a mis en garde mercredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, tout en assurant qu'elle "n'emportera pas tout sur son passage" grâce à la vaccination et au pass sanitaire.

"Nous sommes entrés dans une cinquième vague de l'épidémie, avec un nombre de contaminations, une incidence qui progresse très rapidement, de l'ordre de 40 à 50 % par semaine depuis maintenant deux semaines", a souligné le secrétaire d'Etat lors du compte-rendu du Conseil des ministres.

"Le taux d'incidence est désormais supérieur à 100 sur l'ensemble du territoire, et il est notamment particulièrement élevé en Corse, en Provence Alpes Côte-d'Azur et en région Pays de la Loire", a-t-il noté, en insistant sur la "situation d'alerte dans notre pays", même si "on part de plus bas que la plupart de nos voisins".

Concernant les hospitalisations, "on sent un frémissement, une augmentation un peu supérieure à 10 % des patients hospitalisés pour Covid sur une semaine et cela nous appelle donc à la vigilance", a-t-il ajouté, rappelant que "depuis l'arrivée du vaccin, c'est bien la situation à l'hôpital qui devient le juge de paix de l'épidémie".

Le porte-parole se veut néanmoins rassurant: "Nous avons de bonnes raisons de penser que (la 5e vague) n'emportera pas tout sur son passage", grâce à "l'efficacité du vaccin", au pass sanitaire et au respect des gestes barrière.

"Tout ça peut nous permettre de traverser l'hiver sans avoir à prendre de mesures (de restriction) supplémentaires", a-t-il insisté.

"Nous traversons chaque vague mieux que la précédente, parce que nous apprenons à chaque fois de la manière de gérer cette épidémie parce que nous disposons à chaque fois de nouveaux outils qui nous permettent d'endiguer cette épidémie et notamment son impact sur l'hôpital", a-t-il encore souligné, en invitant notamment à recourir à la dose de rappel.

"Dans la journée d'hier, près de 200.000 doses de rappel ont été injectés, c'est un record", s'est félicité M. Attal, en relevant aussi "un impact de l'allocution du président de la République (le 9 novembre) sur les premières doses puisque les prises de rendez-vous pour une première injection ont augmenté de 20 %, ce qui est significatif".

"Nous avons donc toutes les cartes en main face à cette 5ème vague", a-t-il conclu, en mentionnant aussi le renforcement du contrôle des pass sanitaires.