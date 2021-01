Covid-19 : la colchicine réduit le risque d'hospitalisation et de décès, selon l'étude Colcorona

C'est peut-être une éclaircie dans le ciel très sombre de la pandémie de coronavirus : un médicament permet de "réduire de façon statistiquement significative le risque de décès ou d’hospitalisations des personnes touchées par le Covid-19", selon l'Institut de cardiologie de Montréal (ICM). Ce traitement à base de colchicine, administré oralement à des personnes positives au coronavirus pourrait devenir "le premier médicament oral au monde de traitement des patients en phase pré-hospitalière", toujours selon l'ICM . La colchicine est un puissant anti-inflammatoire, utilisé depuis très lontemps pour le traitement de la goutte. Mais la colchocine est aussi un poison : la dose thérapeutique est proche de la dose toxique, ce qui signifie que sa concentration dans l'organisme peut être très vite dangereuse avec des effets indésirables graves pour le patient.

Extrait de l'article "Ce qu’il faut savoir sur la colchicine", sur le site du Réseau français des centre régionaux de pharmacovigilance — RFCRPV

La colchicine est un alcaloïde extrait d’une plante, le colchique et appartient à la famille des « poisons du fuseau ».

Elle agit en diminuant l’inflammation et en freinant la production d’acide lactique en maintenant le pH local normal. En effet, l’acidité favorise la précipitation des cristaux d’urate, point de départ de la crise de goutte. La colchicine agit également en bloquant la division cellulaire ce qui explique notamment sa toxicité digestive et hématologique, les cellules gastriques et de la moelle osseuse étant à forte division cellulaire.

La colchicine est un médicament à marge thérapeutique étroite, ce qui signifie que toute variation de sa concentration dans votre organisme, même légère, peut éventuellement entraîner des effets indésirables, potentiellement graves. En d’autres termes, la dose thérapeutique est proche de la dose toxique.

En France, la colchicine est disponible :