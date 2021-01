Covid-19: la mortalité repart légèrement à la hausse en janvier

Le nombre de décès quotidiens en France est reparti légèrement à la hausse depuis début janvier par rapport au niveau constaté fin décembre, selon le bilan hebdomadaire des décès pendant l'épidémie de Covid-19 publié par l'Insee.

En moyenne, 2.080 décès, toutes causes confondues, ont été comptabilisés chaque jour du 1er au 18 janvier, soit 6% de plus que l'an dernier à la même période, a indiqué l'institut statistique.

Par rapport à la fin de l'année, le nombre des décès a augmenté d'environ 3% au cours de la première quinzaine de janvier, est-il précisé.

Au moment du pic de la deuxième vague, entre le 1er et le 15 novembre, quelque 2.260 morts étaient comptabilisés chaque jour en moyenne, soit 33% de plus qu'à la même période de 2019.

Sur l'ensemble de la deuxième vague, entre le 1er septembre 2020 et le 18 janvier 2021, 274.197 décès ont été recensés, soit un excédent de mortalité de 15% par rapport à la même période, un an plus tôt.

Lors de la première vague au printemps, le nombre des décès avait augmenté de près de 25% au mois de mars pour atteindre un pic le 1er avril avec 2.810 décès.

Aussi, si la hausse de la mortalité est moins marquée au cours de la deuxième vague que pendant la première, elle s'accompagne d'une baisse plus lente jusqu'à fin décembre puis d'une légère reprise depuis janvier, analyse l'Insee.

Cet excédent présente de fortes disparités selon les régions: il atteint +34% en Auvergne-Rhône-Alpes, +26% en Bourgogne-Franche-Comté et +21% en Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais seulement +7% dans les Pays de la Loire et +2% en Bretagne.

Les personnes âgées étant plus vulnérables au virus, la surmortalité est logiquement plus marquée chez les plus de 75 ans (+19,5%) que dans l'ensemble de la population.

Sur l'ensemble de l'année 2020, la France a enregistré 54.700 décès de plus qu'en 2019, soit une surmortalité de 9%.