Covid-19: la pandémie a continué d'accélérer en Europe cette semaine

La pandémie de Covid-19 a continué cette semaine d'accélérer en Europe, principalement dans l'Est, mais a poursuivi sa décrue ailleurs dans le monde: voici les évolutions hebdomadaires marquantes, issues d'une base de données de l'AFP.

Indicateur important, le nombre des cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel des contaminations et les comparaisons entre pays sont à prendre avec précaution, les politiques de tests différant d'un pays à l'autre.

- Plus de 400.000 cas quotidiens -

Avec 432.100 contaminations enregistrées quotidiennement dans le monde cette semaine, l'indicateur augmente pour la deuxième semaine consécutive (+5% par rapport à la semaine précédente), selon un bilan de l'AFP arrêté à jeudi.

- La situation se détériore en Europe... -

La hausse mondiale est essentiellement le fait de l'Europe, qui a vu les nouvelles contaminations augmenter de 14% cette semaine. La situation s'y détériore depuis un mois et demi.

Les pays enregistrant les plus grosses accélérations de la semaine (parmi ceux avec au moins 1.000 contaminations quotidiennes) se situent tous en Europe et principalement dans l'Est: en République tchèque (+101%, 4.100), en Hongrie (+92%, 2.600), au Danemark (+80%, 1.500), en Pologne (+70%, 6.100) et en Croatie (+65%, 3.100) ou encore en Slovaquie (+63%, 3.400).

- ... mais s'améliore partout ailleurs -

Hors d'Europe, la situation s'améliore dans toutes les autres régions du monde: -16% de nouveaux cas enregistrés au Moyen-Orient, -11% en Afrique, -6% en Asie, -3% dans la zone Amérique latine/Caraïbes, -2% en Océanie et -1% dans la zone Etats-Unis/Canada.

C'est Israël (-41%, 700 nouveaux cas par jour) qui enregistre la plus forte décrue cette semaine, devant Cuba (-36%, 1.200), la Syrie (-24%, 1.100), les Philippines (-23%, 4.600) et le Venezuela (-19%, 1.000).

- Le plus de contaminations -

Les Etats-Unis restent, de loin, le pays ayant enregistré le plus grand nombre de nouvelles contaminations en valeur absolue cette semaine (75.100 cas quotidiens, stable), devant le Royaume-Uni (42.100, -9%) et la Russie (37.400, +10%).

En proportion de la population, hors micro-Etats, les pays ayant recensé le plus de nouveaux cas cette semaine sont les trois pays baltes: la Lettonie (925 pour 100.000 habitants), devant l'Estonie (847) et la Lituanie (738).

- Morts -

Les Etats-Unis enregistrent également le plus grand nombre de décès quotidiens, 1.471 par jour cette semaine, devant la Russie (1.095) et l'Ukraine (545).

Au niveau mondial, 7.344 décès ont été enregistrés chacun jour cette semaine, un chiffre en hausse de 6% par rapport à la semaine précédente. Mais cette tendance est fortement affectée par une révision à la hausse des chiffres indiens.

- Taïwan vaccine à plein régime -

En matière de vaccination, Taïwan est au sommet du podium cette semaine, en administrant des doses à 1,67% de sa population chaque jour. Suivent, parmi les pays de plus d'un million d'habitants, le Vietnam (1,22%), l'Iran (1,18%), la Thaïlande (0,91%), l'Australie et la Corée du Sud (0,84% chacune), la Nouvelle-Zélande (0,73%), l'Argentine et le Pérou (0,71% chacun), et le Brésil (0,69%).

Ces pays se situent tous en Amérique latine, en Asie et en Océanie, une tendance observée depuis plusieurs mois. Les pays de ces régions rattrapent progressivement leur retard sur les champions de la vaccination situés principalement en Europe, en Amérique du Nord et au Proche-Orient.

A ce jour, les Emirats arabes unis sont le pays le plus vacciné au monde, avec 87% de sa population complètement vaccinée. Ils devancent d'une courte tête le Portugal (86%). Suivent Singapour (80%), l'Espagne (79%), le Cambodge (78%), le Danemark (76%), l'Uruguay, l'Italie, l'Irlande, le Canada et la Malaisie (75% chacun), devant la France et la Belgique (74% chacune).