Covid-19 : le vaccin chinois Coronavac efficace à 80% contre les décès

Le vaccin chinois Coronavac a démontré une efficacité de 67% pour prévenir les cas symptomatiques de Covid-19 et de 80% pour prévenir les décès, selon une première étude publiée vendredi par le gouvernement du Chili, un des pays les plus avancés dans le monde en matière de vaccination.

"Ce sont des chiffres qui doivent tranquilliser le pays", a déclaré le ministre de la Santé, Enrique Paris, lors de la présentation des résultats de cette étude portant sur 10,5 millions de personnes vaccinées, partiellement vaccinées (une dose) et non vaccinées, réalisée entre le 2 février et le 1er avril.

L'étude montre également une efficacité de 85% pour prévenir les hospitalisations pour les cas graves de Covid-19 et de 89% pour éviter que le patient soit admis en réanimation.

Le Chili, qui compte 19 millions d'habitants, est le pays le plus avancé en Amérique latine en matière de vaccination et un des premiers dans le monde. Les personnes les plus vulnérables, en fonction de leur âge, ou de leur exposition aux risques de contamination, ont été ciblées en priorité.

Vendredi, 7,6 millions de personnes avaient reçu au moins une dose et plus de 5 millions sont vaccinées, soit plus d'un tiers de la population cible (15,2 millions d'habitants) déterminée par le gouvernement.

Le programme de vaccination a débuté le 24 décembre. Le pays sud-américain utilise le vaccin Coronavac du laboratoire chinois Sinovac en très grande majorité (86,9 %), en parallèle du vaccin germano-américain Pfizer-BioNTech (13,1%)

Cette étude est une des premières en conditions réelles concernant le vaccin Coronavac, réalisée alors que le pays sud-américain connaît une hausse constante des contaminations depuis la fin des vacances de l'été austral début mars.

"Tout le processus de vaccination a eu lieu alors que la situation épidémiologique (dans le pays) est forte, il faut prendre cela en compte au moment d'analyser les résultats", a rappelé le conseiller au ministère de la Santé, Rafel Araos.

"Nous avons commencé (la campagne) en vaccinant la population la plus vulnérable, il n'est donc pas juste de comparer la morbidité d'une personne de 50 ans non vaccinée avec celle d'une personne de 90 ans vaccinée", a-t-il également souligné.

Selon le laboratoire Sinovac, les essais cliniques à grande échelle au Brésil ont montré un taux d'efficacité globale du Coronavac d'environ 50%, de 80% contre les formes plus graves et de 100% pour prévenir les décès. Ce vaccin utilise la technique classique du virus inactivé.

Le Chili connaît actuellement une deuxième vague épidémique particulièrement virulente, à l'image des autres pays d'Amérique du sud. Près de 90% de la population est soumise à un confinement strict depuis fin mars.

Le pays a connu la semaine dernière un record de plus de 9.000 nouvelles contaminations en 24 heures. Au total, il a comptabilisé plus d'1,1 million de cas déclarés dont plus de 24.000 mortels.