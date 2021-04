Covid-19 : Macron annonce un “freinage renforcé” partout dans l'Hexagone et une fermeture des écoles

Fermeture des écoles pour 3 semaines

Accélération de la vaccination

Ces règles pour tout le territoire français prévoient un couvre-feu à partir de 19H, la fermeture de certains commerces et des restrictions de déplacement. Deux des trois semaines de fermeture des établissements scolaires correspondront aux vacances de printemps, qui seront uniformisées pour tout le pays.Le président français, dans son discours télévisé, espère une sortie de crise dès le mois de mai. Emmanuel Macron mise pour cela une accélération de la campagne de vaccination. La vaccination sera élargie à tous les plus de 60 ans le 16 avril puis à tous les plus de 50 ans le 15 mai.L'objectif, que "tous les Français de plus de 18 ans qui le souhaitent" puissent être vaccinés "d'ici la fin de l'année". La campagne de vaccination va s'accélérer au profit notamment d'un développement de la production de doses en Europe selon le président français.

"À partir du 15 mai, les premiers rendez-vous seront ouverts pour nos concitoyens qui ont entre 50 et 60 ans. Et, à partir de la mi-juin, les rendez-vous seront ouverts à l'ensemble des Françaises et des Français de moins de 50 ans", a indiqué Emmanuel Macron.



Promesse d'ouverture des lieux culturels en mai



"Nous commençerons à réouvrir le pays à partir de la mi-mai", a assuré Emmanuel Macron, promettant un calendrier de la réouverture des bars, restaurants, mais aussi des lieux culturels "prochainement".

"Dès la mi-mai, nous recommencerons à ouvrir avec certaines règles strictes. Nous autoriserons, sous conditions, l'ouverture de terrasses et nous allons bâtir, entre la mi-mai et le début l'été, un calendrier de réouverture progressive pour la culture, le sport loisir, l'événementiel, nos cafés et restaurants", a indiqué Emmanuel Macron.