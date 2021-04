Covid-19: Paris-Roubaix reportée à l'automne

Paris-Roubaix, la "reine des classiques", a été reportée du 11 avril au 3 octobre en raison de la situation sanitaire, a annoncé jeudi l'Union cycliste internationale (UCI).

L'an dernier, l'épreuve avait déjà été reportée à l'automne et finalement annulée, pour le même motif. Tant la course messieurs créée en 1896 que la version féminine qui devait avoir lieu pour la première fois.

Depuis la première édition à la fin du XIXe siècle, seules les deux guerres mondiales ont eu raison de Paris-Roubaix, entre 1915 et 1918 puis entre 1940 et 1942 avant que le covid-19 fasse son oeuvre.

Les nouvelles dates, le 2 octobre pour la course dames et le 3 octobre pour la course messieurs, ont été ratifiées à l'unanimité par le Conseil du cyclisme professionnel (CCP), réuni jeudi par le président de l'UCI David Lappartient.

L'hypothèse d'un report ou d'une annulation avait pris corps dès le début de la semaine dernière quand le préfet des Hauts-de-France Michel Lalande l'avait publiquement évoquée.

Dans la continuité du tour de vis décidé mercredi par le président de la République Emmanuel Macron, au vu de la situation sanitaire, le préfet a tranché jeudi, à dix jours du rendez-vous qui devait être donné à Compiègne (Oise), lieu traditionnel du départ.

La "reine des classiques", dont la dernière édition a été remportée en avril 2019 par le Belge Philippe Gilbert, prendra donc place dans le calendrier une semaine après le championnat du monde prévu à Louvain (Belgique).