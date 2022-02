Covid-19: prolongement de plusieurs aides au spectacle vivant et au cinéma

Le gouvernement a annoncé vendredi la réactivation de dispositifs d'aides au spectacle vivant et au cinéma, secteurs affectés par les mesures de restrictions sanitaires mises en place lors de la cinquième vague de Covid-19.

Parmi ceux-ci, "un dispositif spécifique de compensation" prendra partiellement en charge "la perte de chiffre d'affaires sur l'ensemble de la période de restriction" occasionnée par l'interdiction de ventes de boissons et de confiserie dans les lieux culturels, affirme le gouvernement dans un communiqué.

"Le Centre national du cinéma (CNC), le Centre national de la musique (CNM) et l'Association de soutien au théâtre privé (ASTP), qui gèreront ce dispositif, bénéficieront d’un soutien de 14 millions d'euros", est-il précisé.

Seront réactivés "les dispositifs de soutien sectoriels portés par le CNM et l’ASTP" pour "tenir compte à la fois des annulations de spectacles liées à ce nouvel épisode de l'épidémie et des mesures de restriction sanitaire", à savoir la limitation de jauge en vigueur jusqu’au 2 février et l'interdiction des concerts en configuration debout appliquée jusqu’au 16 février.

Les auteurs, dont les droits d’auteur ont été réduits quand leurs oeuvres n’ont pas pu être jouées en raison de la situation sanitaire, pourront bénéficier de dispositifs également réactivés.

Plusieurs dispositifs de soutien à l’emploi artistique et culturel seront par ailleurs prolongés jusqu’au 31 juillet. A savoir "l'aide à l'emploi artistique dans les salles de petites jauges (APAJ) et l'aide unique à l'embauche en CDI ou CDD dans le spectacle vivant du Fonds national pour l'emploi pérenne dans le spectacle".