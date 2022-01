Covid-19 : quels pays allègent leurs restrictions sanitaires ?

Allègements des restrictions en Europe

France

Le Premier ministre, Jean Castex, a détaillé le calendrier de levée des mesures sanitairesle 20 janvier. Le 2 février, les jauges dans les établissements accueillant du public assis seront levées. En entreprise, le télétravail ne sera plus exigé mais restera recommandé, et le port du masque ne sera plus obligatoire en extérieur.

Le 16 février, les discothèques pourront rouvrir, et les concerts debout reprendre. La consommation sera à nouveau possible dans les stades, cinémas et transports, de même que la consommation debout dans les bars.

Espagne

En Catalogne, les autorités régionales ont mis fin depuis le vendredi 28 janvier à l'obligation de présenter un pass sanitaire pour entrer dans les bars, restaurants et salles de sport, le jugeant peu efficace face à la grande contagiosité d'Omicron.



Une semaine avant, la Catalogne avait aussi levé le couvre-feu qui était en vigueur entre 1h00 et 6h00 du matin à Barcelone et dans une grande partie de la région depuis fin décembre.

Royaume-Uni

L'Angleterre a laissé derrière elle le 27 janvier la quasi-totalité des dernières restrictions en vigueur dans le pays. Le port du masque n'est ainsi plus obligatoire en intérieur dans les lieux publics (sauf à Londres où le maire a annoncé le maintenir dans les transports en commun), comme le passeport vaccinal pour les événements accueillant un public nombreux. La seule restriction légale restante sera l'isolement pour les personnes contaminées.



Le gouvernement mise sur l'idée que la population va s'habituer à vivre avec le coronavirus, comme elle le fait avec la grippe. Ce vent de liberté visant à remplacer les obligations légales par "des conseils ou recommandations" tombe à point pour le Premier ministre Boris Johnson, plus que jamais fragilisé par le scandale des fêtes à Downing Street au mépris des règles anti-coronavirus.



Pays-Bas

Les autorités néerlandaises ont annoncé le 25 janvier la réouverture sous conditions des bars, restaurants et lieux culturels, dans un pays où les restrictions étaient parmi les plus strictes d'Europe.



Les cafés, bars et restaurants peuvent ainsi rester ouverts jusqu'à 22 heures. Leur capacité d'accueil reste réduite, le pass sanitaire obligatoire, comme le port du masque quand les clients ne sont pas assis. Les cinémas, théâtres et musées vont également rouvrir leurs portes, mais les boîtes de nuit restent fermées. Les événements sont de nouveau possibles, rassemblant un maximum de 1 250 personnes à l'intérieur.



Les magasins et les coiffeurs avaient été autorisés à rouvrir le 15 janvier.

Danemark

Malgré des cas record et des hospitalisations en hausse, le Danemark a annoncé le 26 janvier lever toutes ses restrictions intérieures anti-Covid au 1er février. Il s'agit notamment du recours au pass sanitaire, du port du masque ou de la fermeture anticipée des bars et restaurants. Le pays juge sa forte couverture vaccinale suffisante face à la moindre sévérité du variant Omicron.

Islande

L'Islande prévoit la levée de toutes ses restrictions d'ici mi-mars. À partir de vendredi 28 janvier à minuit, la jauge des rassemblements publics va passer de 10 à 50 personnes. Les bars, restaurant et boîtes de nuit pourront rouvrir jusqu'à minuit et la règle de distanciation sociale sera ramenée à un mètre au lieu de deux.



Les piscines, salles de sport et stations de ski pourront également accueillir jusqu'à 75% de leur capacité maximale (contre 50% auparavant)

Finlande

Le gouvernement finlandais a annoncé que certaines des restrictions seraient levées plus tôt que prévu, alors que la pression sur le système de santé diminue.



À partir du 1er février, les restrictions pour les événements culturels et sportifs et les entreprises à faible risque seront allégées. Dès le début du mois, les restaurants pourront rester ouverts jusqu'à 21 heures, soit trois heures de plus que ce qui est actuellement autorisé.



Allègements des restrictions en Asie

Hong Kong

Hong Kong a annoncé le 27 janvier que la quarantaine obligatoire à l'hôtel pour les voyageurs en provenance de l'étranger, l'une des plus longues au monde, sera réduite de trois à deux semaines à partir du 5 février. À l'issue de la quarantaine, les voyageurs devront observer une période "d'auto-contrôle" pendant sept jours.

Philippines

Les Philippines vont rouvrir leurs frontières aux touristes vaccinés et lever l'obligation de quarantaine à partir du 10 février, selon une annonce du 28 janvier.

Allègements des restrictions en Afrique

Afrique du Sud

Le 30 décembre, le gouvernement a annoncé la levée du couvre-feu, jusque là en vigueur de minuit à 4 heures du matin. "Tous les indicateurs suggèrent que le pays a sans doute passé le pic de la quatrième vague", selon les autorités.



Maroc

Le Maroc a annoncé le 28 janvier la réouverture de ses frontières aériennes à partir du 7 février, après deux mois de fermeture complète. L'état d'urgence sanitaire est maintenu, même si certaines restrictions ont déjà été levées.