Covid-19 : un an après le début de la vaccination, la fracture Nord-Sud est toujours présente

Des débuts de vaccination sans concertation

Les pays pauvres en retard

Covax n’a pas réussi à atteindre ses objectifs

We need this collaboration to continue. Getting doses to countries is the easy part: getting them to countries where they can be readily used is harder & requires active collaboration from all parties from the country to the manufacturer, freight forwarder & implementing country. — Seth Berkley (@GaviSeth) November 30, 2021

Des vaccins insuffisants dans les pays pauvres

L’OMS martèle le même message depuis des mois. Pour endiguer la pandémie, il faut rendre les vaccins accessibles à tous. Or c’est loin d’être le cas. Tedros Ghebreysus, le directeur de l'OMS, le répétait le 1er décembre. L'insuffisance de la couverture vaccinale et du niveau de dépistage, notamment en Afrique, constitue "une recette parfaite pour que des variants se reproduisent et s'amplifient" .Les pays riches sont eux déjà à leur deuxième, voire troisième dose de rappel. Les pays pauvres sont loin du compte.La Russie et la Chine sont les premiers à vacciner leur population de manière ciblée avec leurs propres vaccins, la Chine en octobre et la Russie le 5 décembre 2020.Le 8 décembre 2020, le Royaume-Uni démarre sa campagne de vaccination avec Astrazeneca. Mi-décembre, les États-Unis, le Canada et les Émirats arabes unis se mobilisent. Le 17 décembre, c’est au tour de l’Arabie Saoudite. Le 19 Israël commence à vacciner sa population vulnérable. Le 27, les pays de l’Union européenne démarrent leur campagne avec le vaccin ARN messager Pfizer et Astrazeneca.Il faut attendre le mois de février 2021 pour que les premières doses arrivent en Afrique. L'Égypte est le premier pays du continent à commencer sa campagne de vaccination le 30 janvier 2021.L'objectif de l’OMS est de vaccinerde toute la population à risque. Or 56 pays n’ont toujours pas atteint cet objectif, dont la plus part sont sur le continent africain.L’OMS voudrait atteindre lesde la population mondialeetSon directeur, Tedros Ghebreyesus, déplore régulièrement l'accaparement des vaccins anti-Covid par les pays riches. Le 24 octobre dernier il déclare lors d’une conférence à Berlin : "L'objectif est atteignable, mais seulement si les pays et les entreprises qui contrôlent l'approvisionnement traduisent leurs déclarations en actions".Il demande spécifiquement "aux pays qui ont déjà atteint l'objectif de 40%, y compris tous les pays du G20, de céder leur place dans les livraisons de vaccins" au dispositif international Covax et au Fonds africain pour l'acquisition des vaccins (Avat) mis en place par l'Union africaine.Aujourd'hui, selon l'OMS, la capacité de production est de 1,5 milliards de doses par mois. Mais comment les livrer ? Les questions de logistique ne sont pas encore complètement résolues.Un des acteurs principaux pour distribuer d'une manière équitable le vaccin est le Covax. Cette coordination effectue sa première livraison de vaccin Astra Zeneca au Ghana le 24 février 2021. Mais ce système de redistribution de vaccins anti-Covid aux pays pauvres a du mal à remplir son rôle. Dès avril, face à une recrudescence de cas, l’Inde, fer de lance du dispositif suspend ses exportations.L’objectif du dispositif Covax était de distribuer deux milliards de doses sur l’année 2021. Aujourd'hui, seules 600 millions de doses l'ont été dans 144 pays.Seth Berkley qui dirige l’Alliance du vaccin ( Gavi ), un des piliers du Covax avec l'OMS et l'Unicef, demande aux pays donateurs "de faire des dons de meilleure qualité".Il twitte le 1er décembre "Livrer les doses à un pays est facile, mais les faire arriver dans des pays où elles peuvent être immédiatement utilisées est plus dur et demande une collaboration active entre toutes les parties prenantes des pays aux fabricants en passant par les transporteurs et les pays hôtes".Il faut non seulement obtenir des vaccins, mais également verifier leur qualité. Une très grande majorité des vaccins arrivent sans les seringues, les aiguilles ou les diluants nécessaires pour pouvoir les injecter. Pire encore, les doses données sont parfois trop proches de leur date de péremption pour être vraiment utilisables.L’Alliance du vaccin demande donc que toutes les livraisons à partir du 1er janvier soient parfaitement utilisables.Les chiffres de l'OMS traduisent une fracture Nord-Sud profonde.Le ratio de doses dans les pays à faible revenu (selon la classification établie par la Banque mondiale ) est de 8 pour 100 habitants.À titre de comparaison, la moyenne mondiale s’élève à 101 doses pour 100 habitants.Elle est de 147 doses pour 100 habitants pour les pays à hauts revenus.

Sur le continent africain la moyenne est de 12 doses par 100 habitants au 3 décembre (chiffres de l’OMS), et seulement 5,18% de la population est vaccinée.



L’arrivée de nouveaux variants

If you’re worried about your risk from omicron, get vaccinated if you aren’t already. Continue to layer other precautions. And more than anything, follow the science and advocate for collaborative global health. Travel bans won’t do shit. Vaccines and global health equity WILL. — Dr. Angela Rasmussen (@angie_rasmussen) November 27, 2021

Les pays à revenu élevé sont en tête des quelques 80 pays qui ont commencé à administrer des doses de rappels. Parmi eux figurent la quasi-totalité des pays d’Europe, d’Amérique du Nord et du Golfe.Dans ce cas comment faire en sorte que tous puissent bénéficier du vaccin ? Il y a urgence car le variant Omicron, détecté par des laboratoires sud-africains le 25 novembre, est déjà dans 50 pays à la date d'aujourd'hui.Quelle que soit l’origine du variant, il "se répandra d'autant moins vite que la population autour est immunisée", souligne à l'Agence France presse le 29 novembre Arnaud Fontanet, membre du conseil scientifique et épidémiologiste à l'Institut Pasteur (France)."Si vous êtes inquiets du risque (lié) à Omicron, faites vous vacciner si vous ne l'êtes pas déjà (...) Les interdictions de voyager ne changeront rien. Les vaccins et l'équité mondiale pour la santé, si", twitte le 27 novembre la virologue américaine Angela Rasmussen.Selon un récent rapport de la Banque mondiale, ce sont en fait 50 milliards de dollars qu'il faudrait mettre sur la table, mais pour "un rendement à moyen terme de 9.000 milliards de dollars", souligne Arnaud Fontanet. Un investissement rentable car "l'émergence de nouveaux variants peut, elle, déstabiliser nos sociétés et nos économies", insiste-t-il.