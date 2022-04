Les Bourses européennes ont terminé en nette baisse lundi, se montrant craintives devant la possibilité d'un reconfinement massif en Chine mais aussi inquiètes du ton ferme employé par la Banque centrale américaine, qui doit prochainement remonter ses taux directeurs.

Paris et Londres ont chuté respectivement de 2,01% et 1,88%, plombées notamment par le luxe et les matières premières, quand Francfort a perdu 1,54% et Milan 1,53%.