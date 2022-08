Covid en Chine: une partie des touristes coincés sur une île autorisés à partir

Une partie des quelque 80.000 touristes coincés sur l'île tropicale de Hainan (sud de la Chine) en raison d'un foyer de Covid pourront partir dans les prochains jours, mais d'autres devront encore patienter, ont indiqué mardi les autorités.

Surnommée "le Hawaï chinois" et populaire auprès des surfeurs, l'île est confrontée à son pire rebond de cas en deux ans, avec plus de 1.500 personnes testées positives entre le 1er et 9 août dans la cité balnéaire de Sanya, selon les chiffres officiels.

En conséquence, tous les vols au départ de Hainan ont été an,nulés, bloquant des dizaines de milliers de touristes sur place.

Les autorités sanitaires locales ont indiqué mardi que "les touristes en voyage organisé se trouvant dans des zones où il n'y a pas eu de cas (...) seront autorisés à partir après avoir eu deux tests négatifs en 48 heures".

Les voyageurs se trouvant dans des zones avec un faible nombre de cas pourront, eux quitter l'île s'ils ont été testés trois fois négatifs en 72 heures et ne présentent aucun symptôme.

Mais ceux étant dans des zones avec davantage de cas devront attendre que la situation sanitaire s'améliore.

Les hôtels de Sanya doivent offrir à leurs clients une réduction de 50% jusqu'à la levée des restrictions, avaient décrété les autorités samedi.

Dans la ville, les lieux publics de divertissement comme les spas, les karaokés et les bars sont fermés depuis la semaine dernière, mais les services essentiels comme les supermarchés et les pharmacies restent ouverts.

Plusieurs matchs du championnat chinois de football, prévus dans les prochains jours à Haikou, la capitale de l'île, ont été reportés sine die.

"En raison des répercussions de l'épidémie à Haikou, certains matchs ne pourront être disputés comme prévu", a annoncé l'Association chinoise de football.

Environ un tiers des équipes chinoises se trouvent actuellement à Haikou, après y avoir joué d'autres matchs, et ne pourront pas repartir dans l'immédiat, selon les médias d'Etat.

Le football chinois a été grandement affecté par la pandémie depuis deux ans, la plupart des clubs devant jouer dans des stades vides en raison des règles sanitaires.

La Chine est la seule grande économie qui continue d'appliquer une stratégie zéro Covid, imposant des confinements et de longues quarantaines qui pénalisent le tourisme local.

Les frontières du pays sont presque totalement fermées depuis début 2020, empêchant l'entrée de la plupart des visiteurs étrangers.