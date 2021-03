Covid: l'abbaye de Citeaux écoule plus de 2 tonnes de fromage invendu en ligne en quelques heures

"Faut qu'on fasse du vide": plus d'une tonne et demie de fromage de l'abbaye de Citeaux (Côte d'Or) a été vendue en quelques heures, vendredi, après un "défi" lancé par les moines trappistes: écouler d'ici à mardi les invendus qui s'accumulent dans leurs caves, Covid oblige.

"Les clients viennent moins en boutique et les restaurants sont fermés. La baisse des ventes atteint près de 50%", résume pour l'AFP frère Jean-Claude, responsable de la commercialisation à l'abbaye fondée en 1098.

"On a tenté d'expliquer à nos 75 vaches qu'il fallait faire moins de lait mais elles n'ont pas l'air de comprendre", lance le moine dans un rire. "Et on ne peut pas pousser les murs".

Les 19 moines trappistes se retrouvent ainsi avec "4.000 fromages de trop" dans leurs caves, soit 2,8 tonnes d'excédents.

Un comble pour ce fromage de type reblochon très demandé et produit depuis 1925, qui a obtenu en 2020 la médaille d'argent au Concours international de Lyon.

"Normalement, on refuse des commandes. On est vendu à Hong Kong, Tokyo, Dubaï...", se félicite le moine. L'abbaye fait ainsi figure de petite entreprise à succès, avec un chiffre d'affaires de 1,2 million d'euros par an pour une production de 140.000 fromages.

Pour écouler les invendus, Citeaux a donc décidé de se lancer "un défi" : vendre sur Internet au moins une tonne de fromage d'ici à mardi matin via la start-up "Divine Box", spécialisée dans la vente en ligne de l'artisanat monastique "Made in Abbayes" (https://divinebox.fr/operation-fromage-abbaye-citeaux/).

"On va y arriver", assure frère Jean-Claude. A la clôture de la vente vendredi à minuit, l'objectif a été largement dépassé: 2006,9 kg de fromage ont été vendus. La livraison se fera du 13 au 15 avril.