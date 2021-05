Covid: l'Italienne a reçu 4 et non 6 doses de vaccin Pfizer

L'Italienne de 23 ans à laquelle ont été administrées par erreur plusieurs doses du vaccin anti-Covid de Pfizer-BioNTech en a reçu quatre, et non six comme annoncé dans un premier temps, ont précisé mardi les autorités sanitaires locales.

"Il s'agit en réalité de 0,30 ml, correspondant à la quantité utilisée pour quatre doses du vaccin Pfizer-BioNTech", a expliqué dans un communiqué l'agence de santé située en Toscane (centre) à propos de ce "dosage injecté par erreur le dimanche 9 mai à une jeune stagiaire en psychologie clinique".

"Le fait que la quantité injectée soit légèrement supérieure à quatre doses est important car l'expérimentation menée par Pfizer pour établir les conséquences d'un surdosage s'était arrêtée à quatre doses de principe actif inoculés simultanément, sans que cela entraîne des conséquences particulières pour les patients", a ajouté l'agence sanitaire.

L'infirmière qui a vacciné la jeune femme avait oublié de diluer le flacon de principe actif avec du sérum physiologique, une erreur due "à une activité de routine sur des volumes élevés et sous pression en raison de la nécessité de respecter rigoureusement les délais".

La jeune femme, qui a regagné lundi son domicile après 24 heures passées à l'hôpital sous observation, reste toutefois sous contrôle, conclut le communiqué.