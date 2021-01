Covid: La France "favorable à des contrôles sanitaires" aux frontières intra-européennes, dit Attal

"La France est favorable à ce que des contrôles sanitaires puissent s'opérer aux frontières intra-européennes" pour faire face au danger du variant au Covid, a indiqué mercredi le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.

"Il y a des questions qui sont posées sur les frontières au sein de l'Union européenne et ce sera l'objet des discussions qui auront lieu demain dans le cadre du Conseil européen", a rappelé M. Attal à la sortie du Conseil des ministres.

"La France est favorable à ce que des contrôles sanitaires puissent s'opérer dès lors que c'est possible et que la coordination européenne sur ce point avance", a-t-il ajouté.

"Depuis le début de cette épidémie, nous avons pris des mesures pour assurer des contrôles à nos frontières", a-t-il aussi souligné en rappelant que "les frontières extérieures à l'Union européenne avec la France sont fermées depuis le mois de mars 2020".

"Celles et ceux qui peuvent rejoindre notre pays venant de pays extérieurs à l'Union européenne sont des ressortissants français pour la quasi-totalité d'entre eux, et ils doivent réaliser un test PCR négatif avant d'embarquer vers la France, et s'engager à observer un isolement de sept jours", a-t-il insisté.

La chancelière allemande, Angela Merkel, a prévenu mardi, à deux jours d'un conseil de l'UE consacré aux variants, qu'un rétablissement des contrôles entre pays de l'UE n'était pas exclu si la situation venait à se dégrader.

Berlin s'inquiète tout particulièrement de l'importation de variants du virus beaucoup plus contagieux, apparus en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud.

"Si les pays devaient emprunter des voies complètement différentes, ce que je ne vois pas pour le moment mais qui peut aussi être le cas, alors il faut être prêt à l'extrême et dire alors que nous devons aussi réintroduire les contrôles aux frontières", a déclaré lors d'une conférence de presse la chancelière, au terme de huit heures de négociations avec les dirigeants des Etats régionaux qui ont abouti à une prolongation et un durcissement des restrictions anti-Covid.