Covid: Macron estime qu'il y aura "progressivement" un rappel vaccinal pour tous les adultes

Emmanuel Macron a souligné vendredi que, sur foi des recommandations des autorités de santé, il ne serait "pas étonné qu'on aille progressivement vers des rappels vaccinaux pour tous les adultes" déjà vaccinés contre le Covid-19.

Interrogé en marge d'un déplacement dans le Nord sur la généralisation de la dose de rappel, le chef de l'Etat a répondu que l'exécutif attendait "dans les prochaines heures" l'avis de la Haute autorité de santé pour pouvoir, "éclairé par la science", "organiser les choses de la manière la plus rapide, la plus efficace possible".

Actuellement, la dose de rappel concerne les personnes présentant des comorbidités et les plus de 65 ans qui ont jusqu'au 15 décembre pour recevoir une nouvelle injection pour maintenir leur pass sanitaire.

Les plus de 50 ans pourront recevoir à leur tour une dose de rappel à partir de début décembre.

"On s'aperçoit qu'environ après six mois, le vaccin perd en efficacité et donc il faut à ce moment-là faire ce rappel comme on le fait chaque année pour la grippe", a affirmé Emmanuel Macron. "Je crois qu'on est tous à peu près éclairés pour dire que, pour les plus de 50 ans, c'est à peu près sûr qu'on en a besoin. Entre 40 et 50 ans, c'est la Haute autorité de santé qui va nous le dire", a-t-il ajouté.

Pour les moins de 40 ans, compte tenu "du fait qu'ils ont été vaccinés plus récemment, c'est assez dur de vous dire s'ils ont perdu l'efficacité dans les 6 mois", a-t-il complété.

Au bout du compte, "je ne serais pas étonné qu'on aille progressivement vers des rappels vaccinaux pour tous les adultes qui ont été vaccinés, c'est le sens de l'histoire", a résumé le chef de l'Etat, se disant "pragmatique".

Il a une nouvelle fois défendu le pass sanitaire qui permet, selon lui, d'éviter les restrictions imposées aux personnes non vaccinées dans d'autres pays européens. "Je dirais qu'on a déjà trouvé une organisation équivalente avec notre pass", a-t-il dit, alors que la France est touchée par une cinquième vague de l'épidémie moins forte pour l'instant que chez certains voisins.

Appelant à poursuivre la vaccination - "ce n'est pas la peine d'applaudir les soignants, vaccinez-vous si vous voulez les aider" - il a aussi insisté sur un meilleur respect des gestes barrières et sur "le bon contrôle partout du pass" sanitaire.

"C'est très important qu'on se remette à recontrôler le pass sanitaire dans les établissements culturels, les restaurants, les cafés, parce que, assez logiquement, il y avait un petit relâchement quand ça allait mieux", a-t-il dit.