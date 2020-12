Covid: Macron va "bien" mais avec "une activité ralentie"

"Je vais bien" malgré "une activité un peu ralentie": Au lendemain de son test positif au Covid-19, Emmanuel Macron a lui-même donné de ses nouvelles par vidéo vendredi sur les réseaux sociaux, appelant les Français à la vigilance face à un virus qui "repart encore plus fort".

Dans cette vidéo de trois minutes filmée avec son smartphone, le chef de l'Etat, le débit lent et les traits un peu tirés, dit avoir les même symptômes que la veille, "fatigue, maux de tête, toux sèche".

"J'ai une activité qui est un peu ralentie, mais les dossiers prioritaires, je continue à m'en occuper", a assuré M. Macron qui s'est placé à l'isolement jeudi à la résidence officielle de La Lanterne, à Versailles, son épouse Brigitte, testée négative jeudi, restant à l'Elysée.

Vêtu d'un col roulé sombre, le président a promis de "rendre compte chaque jour de l'évolution de la maladie". "Il n'y a normalement pas de raison que cela évolue mal, mais je fais l'objet d'une surveillance médicale et je vous en rendrai compte de manière totalement transparente", a-t-il souligné.

A la Lanterne, le suivi médical est assuré par le médecin-chef de l'Élysée Jean-Christophe Perrochon. Sur l'année, cet ancien urgentiste de l'armée est épaulé par quatre médecins adjoints qui se relaient 24 heures sur 24 auprès de M. Macron.

Dans son message, Emmanuel Macron ajoute que s'il a contracté le Covid, cela "montre que le virus, vraiment, peut toucher tout le monde". "Parce que je suis très protégé. Je fais très attention. Et malgré tout, j'ai attrapé ce virus, peut-être sans doute un moment de négligence, un moment de pas de chance aussi".

Il insiste aussi sur le fait qu'il a été testé positif jeudi comme "18.000 Françaises et Français" ce jour-là. "Donc, le virus repart encore plus fort, donc nous devons être vigilants", même si les règles sanitaires "vous pèsent". "Mais on doit tenir", dit-il.

La maladie du chef de l'Etat intervient alors que l'évolution de l'épidémie, qui repart dans plusieurs pays d'Europe à une semaine de Noël, est jugée "préoccupante" par les autorités sanitaires: plus de 18.000 nouveaux cas ont été diagnostiqués jeudi, avec toutefois un taux de positivité des tests à 6,1% contre 6,2% la veille et 2.808 patients en réanimation (2.840 la veille).

- "Six mois difficiles encore" -

"On a six mois difficiles à passer encore. 2021 ressemblera à 2020 et en particulier les trois ou quatre premiers mois car ce virus est sensible au climat", a commenté le professeur Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, ajoutant qu'il faudra attendre mai pour vacciner "les 22 millions de personnes plus fragiles" en France. Et pour le reste de la population, ce ne sera "pas avant l'automne".

La contamination d'Emmanuel Macron, dont l'annonce a fait le tour du monde en quelques minutes, sonne d'ailleurs comme une "piqûre de rappel" contre le relâchement à l'approche des fêtes de fin d'année.

Des élus d'opposition et des médecins continuent vendredi de critiquer le dîner organisé mercredi soir à l'Elysée autour d'Emmanuel Macron avec des responsables de la majorité. Parmi eux, le Premier ministre Jean Castex, "cas contact", et le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand se sont placés à l'isolement.

"Des mecs gloutonnent des fruits de mer à 10 jusque minuit passé ! Pendant que pour nous, pour les gens normaux, c'est pas plus de 6 à table même pour le Réveillon !", a dénoncé le député LFI François Ruffin sur Twitter.

Emmanuel Macron "passe son temps à infantiliser les Français à leur dire +vous devez vous comporter de telle façon+" et "on s'aperçoit qu'ils font des dîners à 8 ou à 10. Ce n'est pas très sérieux", a abondé le député du Rassemblement national Sébastien Chenu sur BFMTV.

Les participants ont respecté "un protocole sanitaire strict", s'est défendu l'exécutif, en soulignant les grandes dimensions de la salle et de la table: les invités avaient jusqu'à deux mètres de distance entre eux et s'exprimaient avec des micros devant un plateau repas individuel.

Selon une source proche de l'exécutif, Emmanuel Macron "aurait été contaminé lors du sommet européen de Bruxelles jeudi et vendredi" derniers, une hypothèse jugée également "vraisemblable" par le ministre de la Santé Olivier Véran. Le président avait passé 20 heures avec les dirigeants des 27, dont une nuit de négociation.

Vendredi, le Premier ministre slovaque Igor Matovic a annoncé à son tour avoir été testé positif au Covid-19.

L'annonce du diagnostic de M. Macron, après une semaine particulièrement chargée en rencontres et repas de travail, dont une réunion, à bonne distance, avec plus de 70 membres de la Convention pour le climat, a poussé nombre de dirigeants européens à s'isoler eux aussi: les chefs de gouvernement luxembourgeois Xavier Bettel, belge Alexander De Croo, portugais Antonio Costa -- testé négatif-- et espagnol Pedro Sanchez, ainsi que le président du Conseil européen Charles Michel.

Avant Emmanuel Macron, de nombreux chefs d'Etat et de gouvernement avaient déjà contracté la maladie, dont l'Américain Donald Trump et le Britannique Boris Johnson qui, comme de nombreux autres dirigeants, lui ont adressé des messages de soutiens.