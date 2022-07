Covid: masque obligatoire dans les transports niçois à compter de lundi

Le masque sera de nouveau obligatoire dans les transports en commun de la métropole de Nice à compter de lundi, a annoncé mercredi sur RTL le maire de Nice Christian Estrosi, pour faire face à une septième vague "qui monte en flèche".

"J'ai pris mon arrêté avec d’autres maires de la métropole de Nice (...) pour que chacun à partir de lundi porte le masque de manière obligatoire", sur les 2.500 km du réseau de bus et de tramways, a déclaré M. Estrosi, ex-LR.

Le maire de Nice va ainsi plus loin que le gouvernement qui, pour le moment, ne fait que recommander le port du masque dans les transports publics.

Pour M. Estrosi, le gouvernement "sera obligé d'y venir, parce que 200.000 cas de plus en moins de 24 heures, on voit bien que nous sommes sur une 7e vague qui monte en flèche et qui nous amène vers une rentrée scolaire à haut risque".

Le nombre de contaminations au Covid-19 s'est élevé à plus de 206.000 sur les dernières 24 heures, selon les données de Santé publique France publiées mardi soir.

Mardi, le nouveau ministre de la Santé, François Braun, a incité au deuxième rappel vaccinal (4e dose) pour les plus fragiles et recommandé le port du masque "dans les lieux bondés".