Covid: report des matches franco-britanniques des Coupes d'Europe de rugby

Les matches entre clubs français et britanniques prévus samedi et dimanche dans les deux Coupes d'Europe de rugby ont été reportés en raison des restrictions de déplacement entre les deux pays, a annoncé vendredi l'organisateur de la compétition.

Cela concerne cinq matches de la deuxième journée de la Coupe d'Europe et deux rencontres du Challenge européen, a précisé l'EPCR qui a dit son intention de les "reprogrammer (...) à une date ultérieure".

"Il s'agit d'une conséquence des nouvelles restrictions de déplacement entre le Royaume-Uni et la France qui ont été mises en place par le gouvernement français", expliquent les organisateurs.

Paris a en effet rétabli, dès samedi, l'obligation de "motifs impérieux" pour les voyageurs en provenance et à destination du Royaume-Uni face à "la diffusion extrêmement rapide du variant Omicron".

Les matches de La Rochelle à Bath, de Clermont à Sale ou de Bordeaux-Bègles face aux Scarlets (Llanelli) seront donc disputés à une date ultérieure. Tout comme la réception des Anglais de Bristol et des Wasps par le Stade français et de Toulouse respectivement.

En Challenge, Worcester-Biarritz et London Irish-Brive sont concernés.

"Tous les autres matchs de la 2e journée programmés pour ce soir (vendredi) et ce week-end seront joués comme prévu", précise l'EPCR.

Lyon, en déplacement au pays de Galles pour affronter les Dragons, et Toulon, qui reçoit les Italiens du Zebre, seront donc les deux seules équipes du Top 14 à jouer ce week-end.

Un peu plus tôt, Montpellier et le Racing 92 en Coupe d'Europe, Pau en Challenge, avaient gagné sur tapis vert leurs rencontres en raison de cas de Covid-19 dans les rangs de leurs adversaires.

Pour les rencontres reportées, il s'agira de trouver du temps dans un calendrier déjà surchargé entre championnats et matches des équipes nationales.

"L'EPCR fournira des informations complémentaires dès que possible et reste en contact direct avec tous les clubs, les ligues et autres parties prenantes", a expliqué l'instance dirigeante.