Covid: retour de mesures pour mobiliser les soignants

Majoration des heures supplémentaires de 50% et compensation exceptionnelle des congés payés non pris: le gouvernement a annoncé mardi "la réactivation de plusieurs leviers de mobilisation et de soutien aux soignants face au rebond épidémique".

Trois dispositifs nationaux, déjà utilisés lors des précédentes vagues, sont à nouveau effectifs depuis lundi, a expliqué le ministère de la Santé dans un communiqué.

Dans le détail, il s'agit du retour de la majoration des heures supplémentaires de 50% (sur décision des ARS), de la majoration du temps de travail additionnel pour les praticiens hospitaliers et des gardes pour les personnels hospitalo-universitaires, ainsi que de l'indemnité exceptionnelle de compensation des congés payés non pris pour raisons de service.

"La situation fait l'objet d'une vigilance constante de l'ensemble des acteurs, en particulier en cette période estivale qui est usuellement une période de tension pour la permanence et la continuité des soins", a détaillé le ministère.

Face à une flambée du variant Delta, le nombre de malades hospitalisés avec le Covid-19 continue de grimper, y compris dans les services de soins intensifs, selon les chiffres publiés mardi par Santé publique France.