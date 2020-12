Crash d'un hélicoptère: Darmanin sur place, le BEA accède à l'épave

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a salué jeudi à Albertville (Savoie) le courage de la "communauté de la montagne", endeuillée depuis le crash d'un hélicoptère de secours qui a fait cinq morts mardi soir, dont deux secouristes de la CRS Alpes.

Les enquêteurs ont "réussi à accéder à l'épave et fait des prélèvements et constatations nécessaires", a indiqué dans la soirée à l'AFP le Bureau d'Enquêtes et d'Analyses (BEA) pour la Sécurité de l'Aviation civile.

"Nous étudions la faisabilité de remonter l'épave et de la transporter au BEA. Une partie des enquêteurs rentrent demain (vendredi) avec les pièces rapportées", a-ton poursuivi de même source.

L'accident s'est déroulé mardi soir vers 19H00 sur une face d'un massif enneigé situé à 1.800 mètres d'altitude sur la commune de Bonvillard, au sud-ouest d'Albertville, lors d'un exercice d'hélitreuillage mené dans des conditions météorologiques difficiles.

Dans la matinée, le ministre avait rencontré l'ensemble du détachement de la CRS Alpes à Albertville, où étaient basés les deux policiers décédés, qui laissent derrière eux deux veuves et six enfants.

Le crash a également coûté la vie à trois employés de la compagnie privée Service aérien français (SAF) - un pilote, un instructeur treuilliste et un treuilliste - et grièvement blessé un pilote instructeur de la société qui participait aussi à l'exercice.

"Je suis en Savoie aujourd'hui pour présenter mes condoléances à la communauté de la montagne, aux CRS, à l'entreprise SAF et, de manière générale, à la Savoie puisque je sais que ce drame touche ce département, cette région et tout le pays", a-t-il indiqué.

"La Nation aura l'occasion de rendre hommage" aux deux CRS, a précisé M. Darmanin.

Le ministre de l'Intérieur a décrit "deux hommes de grande valeur [...] morts dans un exercice qui vise à répéter des gestes extrêmement techniques. Ce sont des gens qui prennent des risques extrêmement importants, de manière extrêmement professionnelle pour pouvoir intervenir en montagne sauver des vies", a-t-il encore souligné.

Le ministre s'est ensuite rendu l'aérodrome de Tournon où est basé le groupe SAF.