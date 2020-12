Crash de la Yemenia en 2009: la compagnie renvoyée en correctionnelle pour homicides involontaires

Onze ans après le crash d'un Airbus A310 de Yemenia Airways au large des Comores, qui avait fait 152 morts et laissé une unique rescapée de 12 ans, des juges d'instruction parisiens ont renvoyé la compagnie aérienne devant un tribunal correctionnel pour "homicides et blessures involontaires".

Dans leur ordonnance de renvoi datée du 6 novembre, les magistrats ont ordonné un procès de Yemenia Airways pour "homicides involontaires et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois", a indiqué à l'AFP une source judiciaire, confirmant une information donnée par l'Association des familles des victimes de la catastrophe aérienne (AFVCA).

Dans un communiqué, dévoilé mercredi par le quotidien La Marseillaise, l'association dit souhaiter "que l'affaire soit désormais rapidement soumise au tribunal correctionnel de Paris, afin que la compagnie aérienne soit condamnée et ne soit plus jamais amenée à assumer le transport de personnes physiques entre la France et l’Union des Comores".

"Nous sommes en désaccord avec l'analyse faite par les juges d'instruction pour ce renvoi", a réagi auprès de l'AFP Me Léon Lef Forster, l'un des avocats de la compagnie.

"Nous allons plaider l'innocence de Yemenia Airways sur la base du fait qu'il n'y a eu aucune imprudence ou faute de la compagnie à l'origine de l'accident", a-t-il indiqué. "Des éléments essentiels ont été mis de côté et ne permettent pas de déterminer de façon précise la culpabilité de la compagnie", a-t-il ajouté.

Le 30 juin 2009, l'avion s'était abîmé en mer au large de Moroni, la capitale des Comores.

A son bord, 153 passagers, dont 66 Français et 11 membres d'équipage, partis de Paris ou Marseille avec un Airbus A330 récent, et qui avaient changé d'appareil à Sanaa, au Yémen, pour un A310 vieux de 19 ans.

Bahia Bakari, une adolescente de 12 ans, est le seul "miracle" qui s'est produit dans cette "tragédie", comme elle l'a expliqué dans un récent documentaire de France 3, "Les ailes des oubliés" : elle a survécu en restant accrochée en mer durant onze heures à un débris de l'appareil.

Le président Nicolas Sarkozy s'était rendu à son chevet dans un hôpital parisien. "On nous a dit que nous allions atterrir et je me suis retrouvée dans l'eau, je ne sais comment, j'entendais des femmes qui appelaient à l'aide", avait-elle témoigné à sa sortie, évoquant aussi des décharges électriques.

Cet accident, considéré comme le plus grave de l'histoire des Comores, archipel de l'océan Indien alors peuplé de 700.000 habitants, avait suscité un fort traumatisme.

- "gravité des fautes mises en lumière" -

Les boîtes noires ont été analysées par le Bureau d'enquêtes et d'analyses français (BEA). En juin 2013, un rapport d'enquête technique, publié à Moroni, avait conclu que l'accident était dû "à une action inadaptée de l'équipage" au cours d'"une manœuvre non-stabilisée".

Dans son communiqué, l'AFVCA s'est émue de "la gravité des fautes que l'instruction a mises en lumière, et notamment d'avoir maintenu les vols de nuit à destination de Moroni en dépit du dysfonctionnement des feux de l'aéroport dont la compagnie aérienne avait connaissance".

Par ailleurs, les pilotes n’avaient reçu "ni la formation initiale suffisante, ni la formation récurrente, ni les entraînements et les exercices nécessaires", observe-t-elle.

L'enquête a longtemps été enlisée: les autorités françaises ont un temps reproché à leurs homologues comoriennes leur non-coopération, tandis que les familles des victimes ont accusé le Yémen de faire pression pour empêcher la mise en cause de sa compagnie nationale.

Dans cette affaire, seule une partie des familles de victimes a déjà été indemnisée.

"Alors qu'une transaction globale a été souscrite avec elle par les ayant droits et proches des victimes", Yemenia Airways "s’est refusée depuis plus de onze années de procédures, de la manière la plus arbitraire à procéder au paiement des indemnités revenant à 272 d’entre eux, et ceci malgré des engagements transactionnels définitifs", souligne l'AFVCA, qui se dit prête à entreprendre toutes les "démarches et actions" pour mettre un terme "au comportement abusif et malveillant" des assureurs de la compagnie.