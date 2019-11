Crew Dragon de SpaceX et Starliner de Boeing : embarquement pour l'ISS en 2020 ?

La capsule Crew Dragon de l'entreprise SpaceX a enfin réussi son test d'abandon de lancement en vol (utilisation des réacteurs de la capsule spatiale pour se séparer du lanceur en cas de problème). Un échec retentissant était survenu au printemp dernier avec l'explosion de l'engin au sol.Boeing, de son côté, vient d'envoyer son Starliner à plus d'un kilomètre d'altitude et l'a fait revenir sans encombre, malgré l'ouverture de deux parachutes sur trois.Les deux entreprises se sont engagées auprès de la NASA à embarquer des équipages à destination de la Station spatiale internationale pour remplacer les voyages actuels toujours dépendants des vaisseaux russes Soyouz.Depuis 2011, avec l'abandon définitif de la navette spatiale américaine, la NASA n'est plus capable d'embarquer des équipages vers l'ISS depuis son propre territoire. Ces tests réussis des vols privés de SpaceX et Boeing, lui donnent espoir d'y parvenir au premier semestre 2020.