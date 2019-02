Crimes sexuels dans l'Eglise : "le prêtre qui m'a agressée m'a dit : voilà, tu es guérie."

Tout m’est revenu, comme dans un flash il y a un an, je regardais Le Printemps des cathédrales. Caroline, ancienne religieuse de la Communauté des Béatitudes

Un prêtre très connu qui confessait dans son bureau

Il a mis ses mains sur mes seins … et il m'a dit : voilà, tu es guérie. Puis il a mis ses mains entre mes cuisses. Et il a dit, un frère ferait la même chose. Caroline, ancienne religieuse de la Communauté des Béatitudes

Emmurée dans "une vie parallèle"

C’est d’abord « son odeur » qui lui revient lorsque elle revoit « la scène ». « Sa proximité, ce face à face, son regard sur moi, sa joue contre la mienne. Il était collé à moi. »30 ans après, la violence est intacte pour Caroline, la cinquantaine, qui entreprend le récit pénible de ce qu'elle a traversé, visage livide. « C’est en regardant le Printemps des Cathédrales, un documentaire, à la télévision, que tout m’est revenu, comme dans un flash », dit-elle, « c'était il y a un an, au printemps ».Nous la rencontrons chez elle. Elle souhaite rester anonyme. Elle dit avoir reçu des demandes pressantes la dissuadant de témoigner par crainte d'"amalgames". L'omerta au sein de l'Eglise, une plaie pour les victimes.Le prêtre « confessait dans son bureau ». Et il était apparemment très demandé. «Des centaines de personnes se pressaient pour lui parler. Il y avait trois à quatre heures d'attente devant son bureau». Elle avait besoin de confesser ses tourments, « rien n’émerge de bien lorsque l’on éprouve du ressentiment ».Comment aurait-elle pu - et pourquoi aurait-elle dû - se méfier de ce prêtre, elle qui était en quête de soutien spirituel, et lui, que « l'on venait voir de partout » ?Elle marque une pause, baisse la tête - "comment je vais tourner ça ?" - et respire, profondément. « Alors voilà, il m’a regardée et il m’a dit : "Caroline, c’est pas compliqué". Il a mis ses mains sur mes seins … et il m’a dit :" voilà, tu es guérie". Puis il a mis ses mains entre mes cuisses. Et il a dit, un frère ferait la même chose. J’étais sidérée. Je n'ai même pas pu répondre. »« C’est comme si on avait mis une charge de dynamite au fond de la mine. C’est l’image qui me vient. J'ai été propulsée plus loin encore ».Elle reste figée. « La peur ». Un sentiment qui l’a déjà terrassée, adolescente, un sentiment qui s'alourdit alors d'une grande confusion intérieure. « J’avais honte, je me suis sentie coupable, c’est moi qui me suis remise en question, je me suis dit : j’ai dû mal interpréter. »



Dans cette Communauté des Béatitudes fondée en 1973, un mouvement du Renouveau charismatique en plein développement, elle pensait alors avoir trouvé refuge.

Elle a alors 22 ans et porte en elle une première blessure, terrible. « Laissée pour morte » dans la rue, où elle a subi un viol, à 14 ans. Plus tard, « la justice a requalifié les faits en coups et blessures ». « Mon père a tout fait pour m’aider à m’en sortir. Ma mère n’a jamais réussi à en parler avec moi.»



Pas question pour Caroline de se confier à sa famille, cette fois. « C’était un guerrier, Papa. Il me disait : ça va aller, tu vas voir. Mais c’était un sanguin, et un chasseur … alors s’il avait su pour le prêtre … ».

Comme le prêtre représentait l’Eglise, on m’a fait chuter plus profondément. Caroline, ancienne religieuse de la Communauté des Béatitudes

Caroline se renferme sur elle-même, comme « dissociée » d'elle-même. « Pendant des années, j'étais dans une vie parallèle ». « Cet homme m’a plongée dans une fange terrible. Je n’en ai jamais parlé. On ne disait pas ces choses là, il y a 30 ans. Si j’avais raconté, on m’aurait prise pour le diable ! ».



Elle change de monastère pour fuir le "prêtre très connu". Mais elle reste dans la Communauté pendant des années, cadenassée de l’intérieur, son secret ancré comme une pierre plombant son âme.

Cet homme m’a plongée dans une fange terrible. Caroline, ancienne religieuse de la Communauté des Béatitudes

Plus que des "gestes déplacés"

Elle n'est pas la seule. Le prêtre, longtemps itinérant, présenté comme guide spirituel, a fait plusieurs victimes. Elle le découvre bien plus tard sur internet. Des plaintes ont été déposées. La Communauté des Béatitudes a exclu les rares qui ont osé braver l’omerta.



Quelques années plus tôt, cette même Communauté a déjà fait parler d'elle, dans la presse locale, à l'occasion d'un procès pour pédophilie. Le chantre « qui composait de si belles choses, il s'est dénoncé ».

Fin 2015, le prêtre fait l'objet d'un procès canonique, organisé par les autorités ecclésiastiques. « Il faut au moins une cinquantaine de plaintes pour un procès canonique », selon l’ancienne religieuse. « Il a été interdit de confession. Mais quand j’ai lu ‘gestes déplacés’ sur le document, j’ai dit non, c’est pas possible, je ne suis pas d’accord. »

Pape François : coup d’arrêt à la trahison de l’Eglise ?

Caroline ne peut toujours pas prononcer le nom de son agresseur.



Elle dit avoir contacté l'évêque « co-signataire ». « Il a admis qu’il n’avait pas pris toute la mesure des faits.» Elle n'a pas été entendue. La procédure ecclésiastique ne le prévoit pas. Elle écarte la victime qui n'est pas son souci premier.



« L'institution ecclésiale est un mur. On est confronté à un mur», lance Caroline, dans un accès d'indignation qu'elle range aussitôt là où il s'était échappé.

L’institution ecclésiale, c’est un mur. Caroline, ancienne religieuse de la Communauté des Béatitudes

Elle a le sentiment d'avoir été trahie, à nouveau. Et se tourne alors vers le Pape.



« J’ai écrit au Pape François ». A sa lettre, elle a joint le certificat médical faisant état d’un syndrome post-traumatique. « Un mois après, j'ai reçu une réponse. Je ne m’y attendais pas ».



Dans son courrier, le Secrétariat pontifical lui fait part de la « profonde tristesse du Pape et de sa grande peine pour l'agression sexuelle dont vous avez été victime de la part d'un prêtre et les violences que vous avez subies au cours de votre adolescence ».



« Pour moi, c’est très touchant. C’est une reconnaissance de l’Eglise », dit-elle.

Caroline a glissé la photo-portrait de François, souriant, sous un aimant coiffé d'une grosse fleur en porcelaine, vert et bleu, sur la porte de son réfrigérateur.



Elle ne tarit pas d’éloges à l’égard de ce Pape qu'elle rêve de rencontrer un jour et dont l’humilité l'a frappée « dès son arrivée au Vatican ». Sa sincérité ne fait aucun doute à ses yeux. « Ce ne sont pas les occasions qui ont manqué, pourtant, avant lui », soupire-t-elle. « Il y en a eu, des Commissions, enterrées, à chaque fois, sous Jean-Paul II et Benoît XVI ».



Elle a confiance en François et veut faire les choses bien. « S'il dit : allons-y !, alors oui, allons-y ensemble, main dans la main ».

Si l’Eglise est un instrument de lumière, il faut que la lumière soit faite sur ce qui a été caché. Caroline, ancienne religieuse de la Communauté des Béatitudes

Le temps de la reconstruction, loin des Béatitudes

Pour l'heure, l'ancienne religieuse tente de reprendre le cours de sa vie.



En quittant le dernier monastère où elle a vécu, il y a une dizaine d’années, « pour raisons de santé », elle s’est retrouvée sans ressources. Caroline avait travaillé « contre le gîte et le couvert », sans salaire.

Elle vit aujourd'hui d’une pension d’invalidité.



Après avoir travaillé sans relâche - « on a même construit une église (Nouan le Fuzelier, NDLR) » - elle se désole de ne « plus pouvoir tout faire aujourd’hui ». Son dos est « en vrac ». Sur la table de la cuisine, des antalgiques et des antidépresseurs.



Pourtant, entre les soins à l’hôpital, son petit chien, infaillible compagnon de route qui l’a aidée à sortir de son mutisme, et les amis fidèles, elle se bat, pour elle et pour les autres. « J’ai perdu toute une partie de ma vie, mais il me reste la deuxième moitié. »

‘Si nous nous taisons, les pierres crieront’Evangile selon Saint-Matthieu

Et la justice civile ? Les faits sont prescrits la concernant. Il n’y aura donc ni condamnation de son agresseur ni réparation pour elle. Le délai de prescription a été allongé pour les crimes sexuels. Elle s'en réjouit. Et elle espère que d’autres parleront. « L'évangile de Matthieu dit : Si nous nous taisons, les pierres crieront.»

"Assainir l'Eglise de ses pervers" : le cas Mc Garrick

Ce qui la révolte ? L’idée que son agresseur, protégé, coule des jours heureux dans un monastère. « C’est dégueulasse. Pardon … Mais qu’on ne le cache pas ! Pas après tout ça ! »



Elle s’excuse encore, la voix brisée, comme prise en tenailles, entre ce voeu d’obéissance prononcé autrefois, et une grosse colère potentiellement libératrice.



Son voeu le plus cher ? « Que l’Eglise soit assainie de tous ses pervers. Tous dehors ! Il n’y a pas de raisons qu’un cardinal soit réduit à l’état laïc et pas un prêtre », insiste-t-elle.

Mon rêve ? que l'Eglise soit assainie de tous ses pervers. Il n’y a pas de raisons qu’un cardinal soit réduit à l’état laïc et pas un prêtre.

Caroline, ancienne religieuse de la Communauté des Béatitudes

La réduction à l’état laïc, c’est la condamnation prononcée mi-février à l’encontre du cardinal américain McGarrick. C’est la première fois que l’Eglise défroque un cardinal pour crimes sexuels.



La sanction se veut exemplaire au moment où le Vatican tente de faire amende honorable sur les crimes sexuels perpétrés par des ecclésiastiques et visant notamment des mineurs. Le Pape veut « des actes concrets et non des condamnations évidentes ». Sera-t-il suivi ?



C’est une condition sine qua non pour la mise en place de réformes organisationnelles de nature à amener un réel changement, souligne Véronique Margron, présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France (Corref). Cela prendra du temps, ajoute-t-elle.

Un double viol, physique et spirituel

Etre défroqué est ce qu’il y a de pire pour un ecclésiastique, explique la religieuse dominicaine.



« Dans l’Eglise, les abus sexuels sont toujours liés à des abus de pouvoir. Il s'agit d'une relation de confiance, au départ », ajoute-t-elle.

Dans l’Eglise, les abus sexuels sont toujours liés à des abus de pouvoir. D'un point de vue chrétien, il s'agit d'un viol spirituel. Véronique Margron, présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France

« D'un point de vue chrétien, les victimes ont raison d'invoquer un viol spirituel. Elles se sont retrouvées complètement séquestrées dans cette relation. Chez les prêtres, ça se traduit par : il faut que je t'initie, c'est le bon dieu qui le veut. Alors là, vous êtes enfermée ».

Il m'arrive d'avoir des confidences de femmes de 80-90 ans, qui parlent, avant de mourir, comme pour se libérer d’une sorte de tombe intérieure. Véronique Margron, présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France

Depuis des années, la présidente de la Corref prête une oreille bienveillante aux victimes d’abus sexuels, mineurs et femmes. « Ce que vous entendez transperce le coeur ».



L’enfermement peut durer toute la vie. « Il m'arrive d'avoir des confidences de femmes, qui n'ont jamais parlé à personne, et qui le revèlent dans le très, très grand âge, comme pour se libérer d’un fardeau avant de mourir, d’une sorte de tombe intérieure ».

Combien de victimes dans le monde ?

« Plusieurs centaines de victimes », avance Véronique Margron, qui évoque des abus d’ampleur mondiale. Aucune région du monde n’a été épargnée.



Sans doute plus ? « Sans doute plus ».



« Ce qu’on peut craindre », redoute la présidente de la Corref, « c’est que les religieuses en Afrique, en Amérique latine, et en Asie, soient particulièrement touchées. Les femmes sont d'autant plus vulnérables qu'elles sont dépendantes financièrement des autorités ecclésiastiques locales.»



Aucun chiffre crédible n'existe à ce jour, faute d'enquête. Et lorsque des plaintes sont remontées au Vatican, des dossiers ont été détruits, a admis un cardinal au sujet des abus sexuels perpétrés contre des mineurs. Il y a toutes raisons de craindre que ce soit également le cas pour les religieuses lorsqu'elles ont osé parler. Les prédateurs, jusqu'ici, dans l'Eglise, ont été le plus souvent couverts par leur hiérarchie.



C'est dans ce sens que l'on peut replacer la dénonciation du "cléricalisme" par le Pape, explique Véronique Margron. C'est une invitation à reconsidérer la place des femmes dans l'Eglise catholique, dit-elle. Elle évoque les femmes "martyrisées, il n'y a pas d'autre mot, lorsqu'il y a abus sexuels.»



«Aujourd'hui, ce qui est en jeu, c’est la vérité et la justice ».