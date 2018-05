Cris racistes lors de Russie-France: sept personnes mises en cause (comitÃ© d'organisation)

Sept personnes suspectées d'avoir proféré des cris racistes en marge du match amical Russie-France fin mars "ont été identifiées et doivent être sanctionnées", a déclaré jeudi le directeur général du comité d'organisation de la Coupe du Monde russe, Alexey Sorokin.

"La fédération russe a été sanctionnée par la Fifa, et sept personnes ont été identifiées pour ces incidents. Elles doivent être sanctionnées", a-t-il expliqué en marge d'une présentation du Mondial effectuée jeudi dans un grand hôtel parisien.

La fédération russe a écopé d'une amende de 30.000 francs suisses (environ 25.000 euros) à la suite de ces cris de singe ciblant notamment l'attaquant français Ousmane Dembélé et son compatriote Paul Pogba, lors de ce match organisé à Saint-Petersbourg et remporté par les Bleus (3-1).

Interrogé plus tard sur le type de sanctions à laquelle s'exposaient ces supporters, M. Sorokin a expliqué devant les radios qu'il s'agirait des sanctions "prévues par notre code administratif", qui peuvent "être 5 matches de suspension ou bien, si les faits sont assez graves, pour la vie".

"Des incidents racistes, cela peut se produire et nous ne faisons pas exception en Russie", a encore observé le dirigeant russe. "Depuis quelques années, nous voyons que le nombre de ce genre d'incidents s'est réduit lors des matches internationaux et des matches de première division. Ces incidents revêtent un caractère ponctuel, on est vraiment désolé que ça se soit produit lors du match amical contre la France".

"En même temps, je peux vous assurer qu'au niveau du comité d'organisation et de l'union de football de Russie nous travaillons beaucoup sur cette question pour prévenir de pareils incidents, et pour expliquer aux supporters que ce genre de comportements n'est pas acceptable", a-t-il encore déclaré, en précisant que "dans chaque stade, 1.200 caméras" seront installées et devront permettre "d'identifier toute personne pouvant faire une chose pareille".

En outre, "de nouvelles règles Fifa ont été adoptées récemment, et l'arbitre peut suspendre ou arrêter totalement le match dans un cas pareil", a encore observé M. Sorokin. Une règle "qui ne concerne pas que la Russie mais qui vaut pour tous les pays".