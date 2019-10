Crise avec la Chine: la NBA maintient un match à Shanghai

La NBA a confirmé jeudi la tenue d'un match d'exhibition prévu à Shanghai le même jour, malgré la crise actuelle entre la ligue nord-américaine de basket et la Chine après un tweet polémique sur Hong Kong.

"Le match aura lieu", a indiqué à l'AFP un représentant de la NBA à propos d'une rencontre entre les Brooklyn Nets et les Los Angeles Lakers programmée à 19H30 heure locale (11H30 GMT).

Le compte officiel de la ligue nord-américaine de basket sur le réseau social chinois Weibo a aussi publié jeudi en fin de matinée un message annonçant la tenue de l'événement.

La crise entre la Chine et la NBA a commencé vendredi dernier après un tweet du directeur général de la franchise texane des Houston Rockets, Daryl Morey, qui exprimait un soutien aux manifestants hongkongais.

Hong Kong, ex-colonie britannique rendue à la Chine en 1997 et désormais territoire autonome, est secoué depuis juin par des manifestations de plus en plus violentes qui exigent notamment davantage de libertés civiles et d'autonomie.

Le gouvernement et de très nombreux internautes chinois ont exprimé leur mécontentement après le tweet de M. Morey, perçu comme une ingérence et comme un défi à l'intégrité territoriale du pays.

Depuis, la télévision publique CCTV et le géant chinois de l'internet Tencent ont annulé la diffusion de deux matches d'exhibition en Chine entre les Nets et les Lakers -- celui prévu ce jeudi soir, et un autre annoncé pour samedi à Shenzhen (sud).

Les critiques sévères du ministère chinois des Affaires étrangères et les propos du patron de la NBA, Adam Silver, défendant la liberté d'expression du dirigeant des Rockets et refusant de s'excuser, ont envenimé la situation.

La NBA est très populaire en Chine, et le pays asiatique représente pour la ligue de basket nord-américaine un marché de plusieurs milliards de dollars.

Le sort du deuxième match d'exhibition prévu samedi à Shenzhen est pour l'instant inconnu.