Crise des dÃ©chets en Corse : normalisation d'ici trois semaines

La situation en matière de déchets en Corse, où des centaines de tonnes d'ordures se sont accumulées, devrait revenir à la normale d'ici trois semaines après le déblocage des centres d'enfouissement de l'île, a indiqué mercredi une responsable à l'AFP.

Les deux seuls centres d'enfouissement des déchets ont été bloqués environ deux semaines par des riverains inquiets de leur saturation, nouvel épisode d'une crise récurrente en Corse depuis une vingtaine d'années.

Le premier, à Viggianello (Corse-du-Sud), a rouvert samedi dernier après 12 jours de blocage, et le second, à Prunelli di Fium’Orbu (Haute-Corse), a rouvert mercredi matin. Les riverains de ce site ont affirmé avoir obtenu des "garanties suffisantes et nécessaires" après une réunion avec notamment des élus locaux et régionaux, ainsi que des représentants de l'Etat.

Le président du conseil exécutif de l'île, Gilles Simeoni, a à nouveau présenté le tri à la source comme seule solution viable sur le long terme, rappelant le plan porté par la majorité nationaliste au pouvoir, qui vise à atteindre 60% de tri d’ici 2021.

"On se félicite du déblocage de la situation", a déclaré Catherine Luciani, la directrice du syndicat de traitement des déchets, le Syvadec, qui regroupe les intercommunalités de l'île.

La réouverture des sites "nous permet d’organiser la résorption des déchets accumulés (...) sur les deux à trois semaines qui viennent", a précisé Mme Luciani. Plusieurs centaines de tonnes d’ordures sont toujours en souffrance dans les rues de l’île.

L'île de Beauté, qui ne dispose pas d'incinérateur et a longtemps misé sur le tout-enfouissement, ne dispose plus que de ces deux centres d'enfouissement, presque arrivés à saturation. Aucun autre site n'a pour l'instant été trouvé pour en accueillir de nouveaux, ce qui attise la colère des riverains des centres existants.