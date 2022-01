Crise ukrainienne : quelle place pour l'Union Européenne, entre l'OTAN et la Russie ?

TV5MONDE : On évoque souvent l’élargissement de l’OTAN à l’est comme le point de confrontation avec la Russie et au coeur de la crise en Ukraine, pourtant le début de la crise fin 2013 et des manifestations à Maïdan à Kiev est lié au refus du président ukrainien de l’époque Viktor Ianoukovitch de s’engager dans le Partenariat oriental proposé à l’Ukraine par l’UE. Quelle est responsabilité de l’UE dans la crise ukrainienne ?

Marc Pierini, ancien ambassadeur de l'UE et chercheur visiteur à Carnegie Europe : Je ne dirais pas que l’UE est à l’origine de cette crise en Ukraine mais il s’agit d’un élément car le partenariat oriental de l’UE vient occuper l’espace anciennement satellite de l’URSS. Ce qui a probablement fait plus réagir Moscou, c’est les contacts entre l’OTAN et l’Arménie, la Géorgie, et l’Ukraine bien sûr, ou encore les velléités françaises au moment des opérations russes en Géorgie.

Le Kremlin considère que l’UE est une force en déclin, qui va se réduire et il travaille intensément avec des forces anti Union européenne comme M. Orban en Hongrie ou Mme Le Pen en France. Marc Pierini, ancien ambassadeur de l'UE et chercheur visiteur à Carnegie Europe

Il y a une forme de nostalgie de la Grande Russie ou de la Grande Union soviétique. La Russie perçoit le processus d’élargissement comme de l’expansionnisme de l’OTAN et accessoirement l’expansionnisme de l’UE. Mais dans ces deux débats parallèles, celui avec l’OTAN exerce une plus grande attraction sur le Kremlin car cela le met directement en contact avec les Etats-Unis. Le Kremlin considère que l’UE est une force en déclin, qui va se réduire et il travaille intensément avec des forces anti Union européenne comme M. Orban en Hongrie ou Mme Le Pen en France. Pour Moscou, ce n’est pas le principal, c’est plutôt cette perception d’une soit-disant menace de l’OTAN sur la Russie.

TV5MONDE : L’UE envisage-t-elle sérieusement de s’élargir à l’Ukraine alors qu’un pays comme la Turquie, membre de l'OTAN, attend depuis des années sans jamais y accéder ? Où en est la question aujourd’hui ?

Marc Pierini : La question de l’élargissement de l’UE à l’Ukraine ne se pose pas, il s’agit d’un partenariat sans plus. Cette question est déjà bien difficile avec les pays des Balkans, elle est devenue impossible avec la Turquie de M. Erdogan, donc l’UE ne va pas agiter un autre chiffon rouge.

Tant que la règle de l’unanimité sera en vigueur, ce sera un frein très important à l’élargissement de l’UE. La seule évolution notable qu’on puisse envisager c’est de dire une fois pour toute non à la Turquie dans le cas où Erdogan serait réélu l’année prochaine et deviendrait encore velléitaire par rapport à l’UE. Il y a un certain nombre de voix, à commencer par celle du président français mais aussi d’autres, qui disent qu’il faut revenir à quelque chose d’autre, la formule norvégienne ou britannique on ne sait pas encore. Avec les Balkans, je ne sais pas comment on va s’en sortir.

Depuis le début de son élargissement, l’UE est exportatrice de valeurs de démocratie, d’Etat de droit et cela est insupportable pour le Kremlin quand ça se rapproche trop près et bien sûr jusqu'en Ukraine avec Maïdan. Marc Pierini, ancien ambassadeur de l'UE et chercheur visiteur à Carnegie Europe

TV5MONDE : L’UE a-t-elle intérêt à ce que l’OTAN s’élargisse plus à l’est ?

Marc Pierini : Il n’y a aucun intérêt pour l’UE à aller dans une dégradation des relations déjà problématiques avec la Russie. Avec cette crise déclenchée par la Russie, on a probablement atteint une limite.

Depuis le début de son élargissement, l’UE est exportatrice de valeurs de démocratie, d’Etat de droit et cela est insupportable pour le Kremlin quand ça se rapproche trop près et bien sûr jusqu'en Ukraine avec Maïdan etc.

Là où le calcul du Kremlin est erroné, c’est qu’il ne raisonne pas en termes de commerce et d’échanges internationaux. Il oublie que l’UE est la plus grande force dans le monde de régulation du commerce et d’émission de normes. Les normes et les standards de l’UE finissent par s’imposer partout simplement à cause de la taille de son propre marché. Cela est très attrayant pour des pays comme l’Ukraine. Par exemple, l’Ukraine produit des avions, des moteurs d’avions etc. Elle a un intérêt à s’intégrer autant que possible à l’industrie aéronautique européenne et occidentale. C’est une dynamique importante pour la survie de l’industrie ukrainienne.

TV5MONDE : La Turquie est-elle un allié fiable pour l'UE face à la Russie ?

Marc Pierini : Ce qui compte pour la Russie : c’est d’une part d’éviter les révolutions de couleur qui se rapprochent trop de ses frontières, et d’autre part de résister à l’encerclement de l’OTAN.

Dans cette logique-là, la Turquie a permis à la Russie de se débarrasser de missiles américains sur son flanc sud, soit au moins un quart de la frontière totale de la Russie avec les pays de l’OTAN. Les missiles américains auraient été le choix logique pour la Turquie comme membre de l’OTAN et participant à l’architecture de défense anti-missile de l’OTAN. Mais après des discussions entamées en 2016, la Turquie a conclu un accord avec la Russie en 2019 pour la livraison de missiles S400 russes. C’est un coup stratégique majeur de la Russie qui en plus a anticipé que cela allait provoquer des sanctions américaines : du coup la Turquie est exclue du programme américain de chasseurs furtifs F-35. Pour la Russie, la Turquie est le premier pion qu’elle a en partie retourné au sein de l’OTAN.

Certes, la Turquie a tout de même livré des drones à l’Ukraine. Cela fait partie de la politique d’équilibre que M. Erdogan prétend mener entre l’OTAN et la Russie. Sauf que cela sera gérable tant que la crise ukrainienne restera au niveau déclaratif.

TV5MONDE : Selon vous, pour que l’UE soit un interlocuteur de poids en matière de sécurité, doit-elle à terme s’émanciper de l’OTAN ?

Marc Pierini : A mon avis, cela ne mènera nulle part car l’OTAN est une institution militaire qui fonctionne plutôt bien et qui est très largement dominée par les Etats-Unis. Ce que l’on peut espérer c’est qu’avec l’effet de la crise en Ukraine, on progresse vers plus d’unité dans l’industrie militaire européenne. On a réussi un Airbus militaire avec l’A400M, mais pour le reste il y une multitude de véhicules blindés, d’avions de chasse, on se piétine les uns sur les autres, c’est très compliqué. On peut aussi progresser dans des mécanismes qui permettent aux forces de l’UE d’être réactives dans des situations qui intéressent plus l’UE que l’OTAN. Du point de vue opérationnel, c’est plus facile à dire qu’à faire.

Les opérations militaires de l’UE c’est extrêmement compliqué, notamment avec la disproportion des forces. Dans les zones critiques pour l’Europe comme le Sahel avec le terrorisme, l’immigration irrégulière, les Etats-unis sont faiblement impliqués, à part des drones américains au Niger.

Si vous prenez l’exemple de ce qui se passe au Mali avec la transformation de l’opération Barkhane en opération Takouba, vous voyez bien que ça ne marche pas bien. Il y a des Allemands, des Français, des Espagnols, des Italiens et là la complémentarité joue. Mais quand sous la pression de la Russie surement, la junte malienne dit "il y en a assez", le contingent danois qui vient d’arriver se voit contraint de partir.

Il y a une sorte de mouvement de retrait des Francais du nord du Mali, des Danois etc. Si les coups d’État militaires qui se succèdent tiennent, si les paramilitaires russes de Wagner se déploient plus massivement, vous êtes confrontés à une stratégie que vous avez vu de façon plus officielle en Syrie, depuis septembre 2015 : quand il y a un vide, la Russie se précipite. En Syrie et au Proche Orient, c’est le vide américain, et l’absence totale de l’Europe. Au Mali, c’est la France et ses alliés, et la Russie est prête à s’engouffrer dans la brèche.

TV5MONDE : L’Allemagne et la France font partie du format Normandie dans les discussions liées aux Accord de Minsk dans le conflit en Ukraine, est-ce un format plus efficace pour l’Europe ?

Marc Pierini : Le format Normandie avec la Russie, l’Ukraine, la France et l’Allemagne n’est pas un format franchement européen. Cela fait partie de ces diverses formations qui ont été utilisées de façon ad hoc. D’ailleurs on essaie de lui faire jouer un rôle maintenant. En fait le président russe veut traiter d’égal à égal avec le président américain, éventuellement accompagné de quelques Européens. Mais il considère que l’Ukraine fait partie de ses intérêts vitaux donc ce format est essentiellement une machine diplomatique. La Russie n’a pas intérêt à le détruire maintenant en cas d’aggravation de la crise et de sanctions mais elle va essayer d’en minimiser la portée autant que possible.

Donc les Russes vont essayer de négocier directement avec les Etats-Unis et éventuellement avec quelques Européens une reformulation des accords sur les missiles, sur le nucléaire, reformuler la question de l’expansion éventuelle de l’OTAN etc. Un autre fait notable, c’est l’absence totale des Britanniques. Après le Brexit, ils restent au premier rang en matière militaire en livrant des armement à l’Ukraine mais ils se sont automarginalisés. Ils ne sont plus dans le débat et c’est tout de même triste pour l’Europe.

la Russie bénéficie d’une sorte de politique permanente d’accommodation de la part de l’Allemagne Marc Pierini, ancien ambassadeur de l'UE et chercheur visiteur à Carnegie Europe

TV5MONDE : Les 27 n’ont-ils pas par essence une perception différente de la relation à nouer avec la Russie ?

Marc Pierini : Bien sûr, il y a une palette de situations politiques préexistantes, avec la géographie qui joue un rôle. Mais c’est la même chose pour tous les sujets. Si on parle de la migration africaine vers l’Europe, il y a Malte et l’Italie qui montent au créneau tout de suite parce qu’évidemment ils se sentent plus concernés. Si on parle de la crise en Ukraine, les pays baltes vont se lever parce qu’ils sont hypersensibles. Tout ça fait partie du jeu.

Cette apparente division potentielle, à la marge, cela existe aussi dans l’OTAN. Lors de l’opération en Libye en 2011, il y avait quelques pays en tête, mais un pays comme la Turquie a dit « je participe à la déclaration au blocus aérien, au blocus maritime mais je n’envoie aucun avion de combat et aucune troupe au sol ». Même chose en Afghanistan, la Turquie a participé à l’ISAF dans l’échelon commandement, dans l’échelon formation mais pas dans l’échelon combat, et cela a duré 20 ans.

L’OTAN est habituée à cela, quant à l’UE c’est presque son fonds de commerce je dirais. La différence entre les deux, c’est que pour l’UE les divergences sont publiques alors qu’avec l’OTAN c’est beaucoup plus discret.

TV5MONDE : En cas d’aggravation de la confrontation avec la Russie, l’UE n’est-elle pas plus exposée de par sa proximité et ses liens économiques et énergétiques avec la Russie ? L’Europe n’est-elle pas otage du gaz russe ?

Marc Pierini : Oui mais c’est normal. L’UE est à la frontière de la Russie, avec quelquefois des pays tampons comme la Biélorussie et l’Ukraine. Bien sur l'UE est en partie otage, mais la Russie l’est tout autant. Si tout d’un coup il y a des sanctions financières, des sanctions commerciales, des sanctions personnelles, cela va gêner beaucoup la Russie. Evidemment la puissance de la Russie dans le domaine énergétique lui donne une arme considérable.

Reste que la Russie bénéficie d’une sorte de politique permanente d’accommodation de la part de l’Allemagne, vous avez vu cela avec le gazoduc Nord Stream 2, et on l’a vu dernièrement avec l’absence de livraison militaire de l’Allemagne à l'Ukraine à part quelque millions de casques et un hôpital militaire. Il s'agit d'un débat éternel de l’Allemagne sur la projection de forces qui dure depuis la fin de la Deuxième guerre mondiale. Ce traumatisme est énorme et en Allemagne et on a beaucoup de mal à l’imaginer dans d’autres pays de l’UE parce qu’on a vécu la chose de l'autre côté. En Allemagne, cela reste un très vivace et chaque fois que l’on parle de construire des Sangatte, d’envoyer des avions de transport au Mali et a fortiori des troupes de combat ici ou là c’est un débat colossal. C'est d'autant plus difficile quil y a une coalition un peu compliqué au pouvoir en Allemagne.