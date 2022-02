Critérium du Dauphiné 2022: le Galibier avant le plateau de Solaison

Le Galibier et la Croix-de-Fer 24 heures avant le final du plateau de Solaison: la prochaine édition du Critérium du Dauphiné, du 5 au 12 juin, "offrira aux coureurs un final aussi sélectif que spectaculaire", pour le directeur de course Bernard Thévenet.

Le parcours de la 74e édition, qui a été dévoilé jeudi à Lyon, reliera l'Ardèche (départ à La Voulte) à la Haute-Savoie (Solaison) en passant par onze départements et comprendra un contre-la-montre de 31,9 kilomètres aux alentours de Montbrison (Loire).

Répétition générale à un mois du Tour de France, l'épreuve devrait réunir le double champion du monde français Julian Alaphilippe (Quick-Step), le Belge Wout Van Aert (Jumbo), vainqueur de trois étapes de la Grande Boucle l'an passé, et l'Italien Sonny Colbrelli (Bahrain).

La participation du tenant du titre, l'Australien Richie Porte (Ineos), est encore inconnue. Après la grave blessure de son coéquipier colombien Egan Bernal fin janvier, "je comprends que sa formation ne sache pas encore qui sera le leader au départ du Dauphiné", a commenté Christian Prudhomme, directeur du Tour de France et organisateur de l'épreuve.

En revanche, Christian Prudhomme a annoncé la venue des Français David Gaudu (Groupama-FDJ), l'une des valeurs montantes du peloton, Benoît Cosnefroy (AG2R Citroën), "ce qui se fait de mieux comme puncheur", et le champion de France Rémi Cavagna, ainsi que de l'Australien Ben O'Connor (AG2R Citroën), du Néerlandais Wilco Kelderman (Bora) et de l'Espagnol Enric Mas (Movistar), respectivement 4e, 5e et 6e du Tour l'an passé.

Fidèle à sa tradition, le parcours fera la part belle aux grimpeurs, avec 26 cols au total. L'avant-dernière étape reprend l'essentiel du parcours de l'étape-reine du Tour de juillet prochain, avec deux des géants alpestres, le Galibier (par le Lautaret) et la Croix-de-Fer. A la différence que l'ascension finale se conclura à Vaujany au lieu de l'Alpe d'Huez.

La dernière étape se terminera au Plateau de Solaison, comme en 2017, lors de la victoire du Danois Jakob Fuglsang.

Vingt-deux équipes seront en lice. Outre les 18 du WorldTour et Arkea-Samsic qualifiée sportivement, les organisateurs ont invité les françaises B&B Hôtels et TotalEnergies ainsi que la norvégienne Uno-X.

Les étapes de la 74e édition (1190 km):

5 juin: 1re étape La Voulte-sur-Rhône (Ardèche) - Beauchastel (Ardèche), 191,8 km

6 juin: 2e étape Saint-Péray (Ardèche) - Brives-Charensac (Haute-Loire), 169,8 km

7 juin: 3e étape Saint-Paulien (Haute-Loire) - Chastreix-Sancy (Puy-de-Dôme), 164 km

8 juin: 4e étape Montbrison (Loire) - La Bâtie d’Urfé (Loire), 31,9 km (c.l.m.)

9 juin: 5e étape Thizy-les-Bourgs (Rhône) - Chaintré (Saône-et-Loire), 162,3 km

10 juin: 6e étape Rives (Isère) - Gap (Hautes-Alpes), 196,4 km

11 juin: 7e étape Saint-Chaffrey (Hautes-Alpes) - Vaujany (Isère), 134,8 km

12 juin: 8e étape Saint-Alban-Leysse (Savoie) - Plateau de Solaison (Haute-Savoie), 139,2 km