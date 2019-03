Critiqué mais toujours debout, Giroud éjecte "Trezegol" du podium

Les critiques n'ont jamais fait vaciller Olivier Giroud, "joueur d'équipe" mais aussi "monstre" des surfaces: l'attaquant de 32 ans a éjecté David Trezeguet du podium des meilleurs buteurs de l'équipe de France, lundi face à l'Islande, et se rapproche de Michel Platini.

Ce n'est pas le plus beau, ni le plus difficile, mais son 35e but sous le maillot bleu fait entrer l'avant-centre de Chelsea (89 sélections) encore un peu plus dans l'histoire des Bleus.

Sur un centre de Benjamin Pavard, Giroud a catapulté de l'intérieur de la cuisse le ballon au fond des filets (68e) pour porter à 2-0 l'avance des champions du monde face à l'Islande.

Petit à petit, l'ex-Montpelliérain empile les buts et repousse ses illustres aînés: après avoir dépassé Zinédine Zidane (31 buts) en septembre contre les Pays-Bas, il a effacé la marque de "Trezegol" (34 buts) pour le plus grand plaisir du Stade de France.

Après son but en Moldavie vendredi, en ouverture des qualifications à l'Euro-2020, le soldat Giroud a reçu une pluie d'éloges venant de la grande famille des Bleus, unanime au moment de saluer sa persévérance et son état d'esprit irréprochable.

"Encore présent, il est toujours critiqué mais il est là, je suis très content pour lui parce que c'est un bosseur, c'est un joueur d'équipe et dans la surface c'est un monstre", l'a ainsi complimenté dimanche sur TF1 André-Pierre Gignac, un de ses anciens concurrents en sélection.

- "Juste remarquable" -

Sur le plateau de Téléfoot également, l'ancien défenseur international Bixente Lizarazu en a rajouté une couche: "Honnêtement on ne lui rend pas assez hommage, à Olivier. Ce qu'il accomplit avec l'équipe de France c'est juste remarquable, avec les difficultés qu'il peut rencontrer aussi dans sa vie de tous les jours en club".

C'est bien le paradoxe du grand barbu, indéboulonnable en équipe de France mais remplaçant à Chelsea, où il ne joue quasiment qu'en Coupe d'Europe.

Lizarazu y voit d'ailleurs une de ses principales qualités: "C'est son mérite de garder le cap quand en club ton entraîneur ne te fait pas tout le temps jouer, c'est quelque chose de difficile et avec l'équipe de France il a toujours été là".

"Je vis pas une saison facile dans la mesure où je joue surtout l'Europa League, mais le principal c'est de garder la confiance, le cap et travailler dur à l'entraînement comme je le fais", a soufflé sur TF1 celui qui a découvert les Bleus tardivement, à 25 ans.

Pivot précieux, premier défenseur et coéquipier modèle, Giroud a conservé la confiance de son sélectionneur malgré les critiques sur son inefficacité au Mondial (aucun but marqué), son jeu pas toujours beau à voir et ses nombreux buts inscrits en matches amicaux (21).

"Même s'il ne marque pas de buts, il est important pour l'équipe", l'avait défendu en novembre Jean-Pierre Papin, sixième meilleur buteur des Bleus à égalité avec Just Fontaine (30 buts). "C'est tellement facile de critiquer les gens quand on n'a jamais joué au football, il faut juste qu'ils (les commentateurs) essayent un jour de se mettre à sa place, peut-être qu'ils comprendraient...", avait-il dit à l'AFP.

En fin de contrat cet été à Chelsea, Giroud espère toujours regagner une place de titulaire dans le club londonien. Mais il n'exclut pas de revenir en France, à Lyon en particulier, pour gagner du temps de jeu et conserver sa place en Bleu.

Dans son viseur désormais: Michel Platini et ses 41 buts.

"J'ai toujours dit que la réussite collective était plus importante, mais c'est vrai que sur le plan personnel c'est un objectif", a-t-il reconnu. Face à l'Islande, le natif de Grenoble s'est rapproché encore un peu plus du sommet.