Croatie: des masques colorés contre la peur du coronavirus

Inspiré par l'affolement mondial provoqué par la propagation du nouveau coronavirus, un créateur croate a lancé la production d'un masque "coloré et joyeux", un accessoire de mode qui ne protège pas contre le virus mais qui trouve ses clients.

"C'est une nouvelle preuve que les meilleures choses naissent spontanément", dit à l'AFP Zoran Aragovic, 39 ans, propriétaire de la marque locale de mode BiteMyStyle.

"Tous les matins, au café, on discutait du coronavirus et de l'épuisement des stocks de masques de protection, l'unique thème qui nous préoccupe ces jours-ci. Et, pour plaisanter, j'ai dit que j'allais faire un masque coloré et joyeux, ressemblant à mes créations", raconte-t-il.

Mais une fois dans son atelier, à Zagreb, il s'est effectivement mis à en confectionner avec les tissus au motifs pop-art ou de bandes dessinées, qu'il utilise dans ses créations. Il n'a pas attendu longtemps les premières commandes, après avoir publié sur les réseaux sociaux un selfie avec le masque.

Zoran Aragovic tient à souligner qu'"il ne s'agit pas d'un masque médical, mais bien d'un accessoire de mode".

"Bien sûr, ces masques ne vous protègent pas d'une quelconque maladie, mais les gens s'en réjouissent et commandent", dit-il.En deux semaines, il en a vendu quelques dizaines, au prix de 9 euros.

"C'est la meilleure façon de lutter contre les mauvaises nouvelles autour du coronavirus", ajoute le créateur.

Neuf cas du nouveau coronavirus ont été enregistrés à ce jour en Croatie. Dans le monde, plus de 94.000 personnes ont été infectées par ce virus, à l'origine de plus de 3.200 décès dans 81 pays et territoires.