Crues dans le Sud-Ouest: la Gironde à son tour en vigilance orange

La Gironde a été placée à son tour mardi en vigilance orange pour des risques de crues de la Garonne gonflée par les intenses pluies des derniers jours dans le Sud-Ouest où sept autres départements sont toujours sous surveillance, ont annoncé Météo France et Vigicrues.

Outre la Gironde, la vigilance orange "crues" concernait mardi matin les départements des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, du Lot-et-Garonne, en Nouvelle-Aquitaine et des Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Gers et du Tarn-et-Garonne, en Occitanie.

Sur le piémont et les reliefs pyrénéens, "la plupart des cours d'eau" en crue ont atteint leur maximum lundi ou au cours de la nuit de lundi à mardi, mais "les perturbations observées depuis vendredi soir" génèrent désormais "des crues importantes sur les affluents de la Garonne", en plaine, explique Vigicrues dans son dernier bulletin.

"La crue de la Garonne alimentée par ses affluents gersois se poursuivra dans les jours qui viennent dans les départements du Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne et de la Gironde", détaille le service national d'information sur le risque de crues.

En Gironde, dernier département à avoir été placé en vigilance orange mardi matin, les premiers débordements sont ainsi intervenus dès la nuit sur le secteur de La Réole, qui a connu en février des montées d'eau jamais vues depuis 40 ans. "Les niveaux d’eau vont continuer d’augmenter et des débordements généralisés sont attendus dans la matinée de mercredi", avertit la préfecture appelant "chacun à la plus grande vigilance"

Sur les tronçons de la Baïse-Gélise-Gers, la Garonne marmandaise et de la Garonne agenaise, "la vague de crue se situe pour le moment sur le secteur de Toulouse" mais "devrait se faire sentir" sur le Lot-et-Garonne dès cette nuit avec un pic attendu mercredi matin, a indiqué la préfecture de ce département voisin de la Gironde, touché lui aussi en février par des crues exceptionnelles.

Dans les autres départements néo-aquitains des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, rétrogradés de rouge à orange lundi soir, la situation oscille entre stabilisation des niveaux d'eau et amorces de décrue par certains endroits. Les crues observées depuis dimanche n'y ont pas dépassé en intensité le précédent épisode, survenu il y a un mois jour pour jour à la mi-décembre.

Dans les Pyrénées-Atlantiques, "la décrue s'amorce lentement" sur le Gave d'Oloron, selon Vigicrues. La préfecture décompte 25 interventions des secours depuis dimanche, sans événement majeur.

Dans les Landes, la situation se stabilise dans le secteur de Peyrehorade, arrosé par le Gave de Pau et le Gave d'Oloron, "où la décrue ne devrait pas commencer avant plusieurs heures", selon la préfecture, soulignant là aussi qu'"il n’y a eu aucune conséquence notable" dans le département.

"Ça a débordé, un peu moins que ce qu’avait prévu Vigicrues (...) Mais comme ça a débordé, c’est quand même rentré dans les maisons", a déclaré à l'AFP le maire de la commune Didier Sakellarides.

Plus à l'est, côté Occitanie, après la crue de nombreuses rivières dans l’Ariège, l'heure était aux opérations de pompage dans des maisons et dans des entreprises. La circulation était progressivement rétablie sur les nombreuses routes secondaires inondées ou enneigées.

A Toulouse, la rencontre de football Toulouse-Nancy (Ligue 2) prévue lundi soir a été reportée à une date ultérieure, le Stadium étant située sur une île, menacée par la crue de la Garonne. La montée des eaux a inondé des lieux de promenade sur les berges du fleuve.