Cuba : "Que le gouvernement soit castriste ou pas, il y aura toujours une question d'indépendance vis-à-vis des Etats-Unis" 

TV5MONDE : Pourquoi les manifestations ont-elle lieu maintenant ? Y'a - t- il eu un élément déclencheur ?



Stéphane Witkowki : Il faut d'abord être prudent sur les images qui circulent sur les réseaux sociaux, sur ce qui relève d'une part de spontanéité et d'une part de manipulation médiatique. Sur le fond, c'est vrai que la situation est très critique sur le plan économique et social. Il y a une conjonction de plusieurs éléments.



Cuba sort d'une période post-Covid, pendant laquelle ils ont dû fermer leurs frontières pendant plus d'un an, entrainant une privation de devises de tourisme qui s’avère l’une des principales sources de devises du pays. Deuxième élément : c'est que en plus Cuba est toujours confronté à un embargo qui dure depuis 1962. Il s’agit de l’embargo commercial et financier le plus important de l'époque contemporaine.

Des lois extra-territoriales, non-conformes au droit international, qui dissuadent les investisseurs étrangers de pouvoir investir dans l’île, sont aussi appliquées. Il y a eu 243 mesures qui ont été adoptées par la présidence Trump, qui sont particulièrement coercitive vis-à-vis de l'île et qui ont beaucoup affaibli la situation économique et sociale du pays. Parmi ces mesures, il y a notamment l’empêchement des transferts des remesas, l’argent de la diaspora cubano-américaine vers Cuba, qui apportait beaucoup d'argent dans l’économie.



Lors des derniers jours de la présidence Trump, Cuba a notamment été mis sur la liste de « États qui soutiennent le terrorisme ». Biden avait promis un certain nombre de changements mais pour l'instant il n'a rien fait. Tout le dispositif Trump est toujours en vigueur.



Par ailleurs, depuis une dizaine d'année, il y a une émancipation considérable de la société civile cubaine qui aspire à des vrais changements, notamment de la part de ceux qui ont entre 25 et 45 ans qui n'ont connu que le régime. Ils remarquent les touristes et leur niveau de vie, et une forme de frustration se crée. Les anciens sont reconnaissants vis-à -vis du gouvernement et des acquis sociaux de la révolution (santé, éducation, logement), fiers de leur indépendance internationale et de leur souveraineté nationale. Mais il est vrai que les jeunes générations sont beaucoup plus sensibles à ce qu'elles peuvent voir sur les réseaux sociaux et aux différences de niveau de vie, qui provoquant des insatisfactions qui peuvent expliquer ce qui s'est passé dimanche.



TV5MONDE : Quels sont les effets concrets de l’embargo sur l’économie cubaine?

Stéphane Witkowki : Concrètement, Cuba ne peut pas accéder depuis 1962 ni aux financements et prêts internationaux, ni au FMI et à la banque mondiale. Toute entreprise étrangère qui souhaite travailler à Cuba, peut le faire mais à un prix très élevé. Aujourd'hui il n'y a a plus de banque à la Havane qui peut accompagner des entreprises.Cela empêche tout renforcement du secteur privé et des investissements étrangers.

Par ailleurs, les cubains ne peuvent pas accéder aux denrées alimentaires comme ils le souhaitent. Cuba est dépendant à 30% de l'étranger dans l’agro-alimentaire et à 70% en terme énergétique. Cette situation de dépendance envers deux ressources économiques majeures provoquent ces queues devant les stations de carburant, devant les boutiques alimentaires, devant les pharmacies. Tous les aspects quotidiens sont atteints.



L'embargo n'a déjà pas été levé par Barack Obama, alors qu’il le souhaitait. Avec Raul Castro, ils avaient annoncé le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays. La levée de l’embargo aurait permis cette normalisation mais ce dernier dépend d’une loi du Congrès! Il faudrait donc une véritable volonté politique pour que cela se fasse. En sachant qu'il y a beaucoup de démocrates qui sont en faveur de l'embargo.Biden ne dispose pas à son tour d'une majorité telle au congrès pour pouvoir l'annoncer quand même il le souhaiterait.



Donc toutes ses répercussions sur l’économie cubaine reposent sur des aspects de politique intérieure nord-américaine.

TV5MONDE : Diaz-Canel est sorti dans la rue avec ses partisans pour contrebalancer la manifestation de ceux qui protestaient justement contre le pouvoir. Comment intérpréter cette action assez rare de la part d’un dirigeant politique?



Stéphane Witkowki : Ce n'est pas tout à fait inédit. On est ici en plein combat d'image et de communication. Quand il montre sa présence dans la rue, en appelant les révolutionnaires et le peuple à défendre les acquis de la révolution, le message qu'il fait passer, c’est qu’une immense majorité des cubains sont derrière les principes de la révolution. Il ne faudrait pas que le monde imagine que tout le peuple cubain se soulève.



Cependant en 1994, il y avait une situation qui était aussi particulièrement difficile après la disparition de l’Union Soviétique. L'embargo avait été renforcé par Clinton et la situation économique et sociale était particulièrement dramatique. Il y avait eu un certain nombre de manifestation populaires très violentes et en août 1994, Fidel Castro était venu lui-même, physiquement, dans la foule, en demandant à la police de se mettre de côté pour discuter avec les manifestants. Le phénomène s'était donc arrêté ensuite, et la vie avait repris. Sans doute Diaz-Canel a voulu s'inspirer de cela. Mais il n'est pas Fidel Castro. Ce n'est pas le même homme et ce n'est pas dans le même contexte.



TV5MONDE : On a l’impression que le président essaie de convaincre sa population coûte que coûte que le système cubain se doit d’être soutenu et promu, face à des pays majoritairement beaucoup plus mondialisés et libéraux?



Stéphane Witkowki : C'est un régime atypique issu d'une révolution populaire et nationale, qui n'a rien à voir avec les démocraties représentatives classiques. Il faut avoir à l’esprit la force d'influence des réseaux sociaux et et des manipulations médiatiques possibles, comme on l'a vu dans la campagne présidentielle de Bolsonaro.



Par ailleurs, les cubains ont toujours eu un contexte particulier avec les Etats-Unis. Cela remonte au début du 18e siècle avec le président John Adams qui disait déjà que Cuba était naturellement dans sa zone d'influence. Pour eux, Cuba est un Etat des Etats-Unis comme un autre. Pendant toute son histoire, l'île a dû tenir tête à des empires différents. D’abord à l'empire espagnol pendant 3 siècles, qu'ils ont fini par chasser.

Puis lors de l’indépendance, les américains se sont associés aux patriotes cubains pour pouvoir revendiquer cette indépendance, qui est devenu fictive au début du siècle. Les américains ont changé et amendé une partie de leur Constitution avec l'amendant Platt, qui permettait au gouvernement américain d'intervenir dans les affaires cubaines. En 1902, ils ont fait une base militaire, Guantanamo, qui est toujours là. Il y a donc aujourd’hui une portion de territoire militaire américain sur le sol cubain, avec une prison. On peut considérer cela comme une anomalie pour un pays souverain.



Quelque que soit le gouvernement, castriste ou pas, il y aura toujours une question d'indépendance et d'identité nationale vis-à-vis des Etats-Unis.



TV5MONDE : Est-il vrai que Cuba a relativement maîtriser sa gestion de la pandémie sur son territoire?



Si vous prenez un population de taille similaire, la Belgique par exemple, un pays dit développé, que vous comparez, le nombre de morts est, en effet, relativement faible ( 25 000 pour la Belgique contre 1500 à Cuba).



C'est vrai que Cuba a une tradition médicale forte depuis le début de la révolution. Ils ont une école de médecine de très haut niveau. Ils ont un pôle de biotechnologie où travaillent plus de 25 000 chercheurs scientifiques qui travaillent sur des médicaments contre le cancer, des Interferon, des génériques qu'ils exportent dans une cinquantaine de pays dans le monde.



Cuba est le seul pays au monde où il y a le plus grand nombre de médecins par habitant. C'est un petit pays, avec un petit PIB mais qui est une référence sur le plan médical sur la scène internationale.

Aussi, à chaque épidémie, catastrophe naturelle dans le monde, ils envoient leurs médecins en signe de solidarité internationale. Ils l'ont fait récemment avec l’épidémie d’Ebola, pour laquelle ils ont envoyé le plus important contingent en Afrique. L'OMS avait d'ailleurs salué ce geste et ça avait été remarqué par Washington.



Dans le cadre de la pandémie de Covid-19, ils ont envoyé des brigades médicales dans une soixantaine de pays, y compris en France avec la Martinique, en Italie, à Monaco et plein d’autres. Cuba est le seul pays au monde où il y a le plus grand nombre de médecins par habitant. C'est un petit pays, avec un petit PIB mais qui est une référence sur le plan médical sur la scène internationale. En associant la population aux gestes barrières, ils ont été relativement efficaces dans leur gestion de la crise sanitaire, au vu de toutes les contraintes économiques que l'on connait.



TV5MONDE : Les Etats-Unis se défendent d'une ingérence, tandis que la Russie met en garde contre toute intervention américaine. Est-ce que Cuba concentre des enjeux qui vont au-delà de son échelle nationale?



Stéphane Witkowki : Cuba est un petit pays dont l'image et le nom, associés à la révolution de Fidel Castro, a dépassé de beaucoup le contexte régional. Tout ce qui touche à Cuba a des enjeux internationaux majeurs par rapport à l'ensemble de l'Amérique latine. Cuba, avec Raul Castro, a joué un rôle important dans le mouvement des non-alignés (organisation internationale regroupant 120 États en 2012, qui se définissent comme n'étant alignés ni avec ni contre aucune grande puissance mondiale).

Ils se sont engagés aussi dans la lutte contre l'apartheid, sous Mandela. Ça a été une amitié dès le début, et jusqu'à la mort de Mandela. Quand Mandela est sorti de prison il est allé voir Castro, car des troupes cubaines étaient investies en Angola pour obtenir l’indépendance du pays.



On l'oublie aussi, mais le sujet pour lequel Cuba a joué un rôle important sur la scène internationale, c’est l'environnement. Depuis le début des années 60, Fidel Castro appelait l'attention du monde sur ce sujet, avec des gens comme le commandant Cousteau ou René Dumont, des écolos des années 60. Lors du sommet de la terre en 1992 à Rio, son discours avait été l'un des plus visionnaires et précis par rapport à ces questions. Francois Hollande s'est même rendu à Cuba, en 2015, lors d'une visite historique, pour parler entre autre de l’environnement et et de la COP de Paris à Fidel Castro.



Pour que cette convention soit adoptée, il fallait que tous les pays du monde soient unanimes et la diplomatie française avait compris qu'il fallait convaincre tous les pays d'Amérique latine, particulièrement réticents sur les questions d’environnementales. La France avait donc pu rallier la position de la diplomatie cubaine et obtenir la neutralisation du Nicaragua qui voulait s'y opposer. C'est grâce à cet accord entre la diplomatie française et Cuba, que Laurent Fabius a pu annoncer que l'accord était obtenu. C'est un exemple qui montre que Cuba a une importance qui joue par rapport aux autres pays de l'Amérique latine, aussi sur ce type de question.