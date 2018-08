Cuba : une consultation populaire pour valider le projet de constitution

Ce projet de nouvelle constitution promet beaucoup de changements à Cuba mais tout en subtilité : un poste de Premier ministre serait créé mais le parti communiste resterait le seul parti autorisé. La propriété privée serait reconnue mais pas le capitalisme.Les Cubains sont partagés sur la question. Ils sont nombreux à se rendre à ces consultations populaires dans l'espoir d'améliorer leurs conditions de vie et de travail.

Parmi les changements inscrits dans ce projet de constitution, l'ouverture aux investisseurs étrangers. Une nécessité pour l'économie cubaine, de nouveau sous pression depuis l'élection de Donald Trump et surtout depuis la crise au Venezuela,

ce pays voisin et ami étant le 1er fournisseur de pétrole de Cuba.



La crise vénézuélienne ça implique la chute des importations du pétrole depuis le Venezuela. Cuba essaye de diversifier ses partenaires et a d'ailleurs passé des accords avec l'Algérie en mai dernier. Pierre Lebret, politologue et spécialiste de l'Amérique latine et des Caraïbes.