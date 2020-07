Cyclisme: Bernal et 150 sportifs colombiens vont rejoindre l'Europe pour reprendre la compétition

Le vainqueur du Tour de France 2019, Egan Bernal, et de nombreux sportifs colombiens vont quitter dimanche la Colombie où ils sont confinés pour rentrer en Europe et reprendre la compétition, a annoncé jeudi le ministère des Sports colombien.

Egan Bernal (Ineos) figure parmi les 150 athlètes colombiens qui vont effectuer dimanche un vol spécial Bogota-Madrid, ont expliqué le ministère des Sports et la compagnie aérienne nationale, Avianca.

Parmi les autres passagers du vol figurent plusieurs cyclistes: Nairo Quintana (Arkea-Samsic), vainqueur du Tour d'Italie 2014 et du Tour d'Espagne 2016, Rigoberto Uran (EF Pro Cycling) et Miguel Angel Lopez (Astana).

La liste complète des passagers sera connue samedi, une fois que tous les tests nécessaires au Covid-19 auront été effectués, et leurs résultats connus.

"Nos athlètes pourront arriver en Europe pour se conformer aux calendriers des compétitions", a précisé le ministre colombien des Sports, Ernesto Lucena.

A leur arrivée à Madrid, les sportifs n'auront pas à se placer en quarantaine, puisque le gouvernement espagnol considère suffisants les tests et protocoles effectués avant le voyage, a ajouté le ministre.

Juan Diego Zapata, directeur d'Avianca, a pour sa part assuré que "chaque étape du vol" suivrait "toutes les recommandations sanitaires de l'Organisation mondiale de la santé (OMS)" et "des gouvernements".

Ces sportifs quitteront la Colombie dans une période critique pour le pays, qui compte d'ores et déjà plus de 165.000 contaminations au Covid-19 et au moins 5.000 décès, et où le nombre de cas explose.

L'évolution de l'épidémie a forcé le gouvernement à ordonner le reconfinement de plusieurs villes, dont Bogota et Medellin. La Colombie est en état d'urgence depuis le 18 mars, ce qui entraîne la fermeture des frontières et la limitation drastique du nombre de vols commerciaux.