Cyclisme: Bob Jungels remporte Kuurne-Bruxelles-Kuurne

Le champion du Luxembourg, Bob Jungels (Deceuninck), a remporté en solitaire la semi-classique flamande Kuurne-Bruxelles-Kuurne, dimanche.

Jungels, qui faisait partie d'un groupe de cinq attaquants et s'est échappé seul à 16 kilomètres de la ligne, a résisté au retour du peloton et s'est imposé devant le Gallois Owain Doull et le Néerlandais Niki Tersptra.

Le Français Florian Sénéchal a pris la 6e place.

Après la victoire du Tchèque Zdenek Stybar samedi au Circuit Het Nieuwsblad, il s'agit d'un deuxième succès d'affilée dans une course flandrienne pour la formation Deceuninck.

L'équipe du manager Patrick Lefevere (déjà 13 succès en 2019) a dominé l'épreuve, d'abord en durcissant la course dans l'ascension du Vieux Quaremont (à 80 km de la ligne) pour éliminer les sprinteurs, avant de placer Jungels dans les meilleures dispositions.

Jungels, 26 ans, confirme son statut de coureur complet. Ancien porteur du maillot rose sur le Giro (6e du général en 2016), le Luxembourgeois avait remporté Liège-Bastogne-Liège l'an passé.

"Avec les responsables de l'équipe, j'ai choisi de me concentrer sur les classiques pavées cette saison, et ensuite sur le Giro. Et je m'impose dès ma deuxième course flandrienne. Je pense que le patron (Lefevere) doit être content", a-t-il déclaré.