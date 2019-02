Cyclisme: Campenaerts s'attaquera au record de l'heure à la mi-avril

Le Belge Victor Campenaerts s'attaquera au record de l'heure détenu par le Britannique Bradley Wiggins le 16 ou 17 avril sur la piste-miracle d'Aguascalientes au Mexique, a annoncé mardi l'équipe Lotto.

Campenaerts, 27 ans, s'est classé troisième du dernier championnat du monde du contre-la-montre à Innsbrück (Autriche).

Wiggins, grand spécialiste de la piste, a placé la barre à 54,526 kilomètres quand il a battu, à l'âge de 35 ans, le record du monde le 7 juin 2015 à Londres.

Champion d'Europe du contre-la-montre, Campenaerts a effectué un essai sur la piste suisse de Granges qu'il a estimé encourageant. Dans la perspective de s'attaquer au record, il est parti cet hiver s'entraîner en altitude pendant deux mois, en Namibie, où il dit bénéficier actuellement de "conditions climatiques optimales".

Le Belge, qui doit disputer en mars Tirreno-Adriatico, a prévu d'arriver au Mexique trois semaines avant sa tentative.

"J’ai bien progressé ces dernières années et je fais attention à tous les détails, donc j’espère avoir une chance d’améliorer le record. Le record de l’heure, le titre mondial individuel en contre-la-montre et l’or olympique sont les trois rêves que je veux poursuivre dans les prochaines années, et je vais donc commencer par le record de l’heure", a déclaré Campenaerts qui a rendu hommage à Wiggins, vainqueur du Tour et quintuple champion olympique: "Je ne pense pas être un meilleur athlète (que lui)."

"Le record de l’heure est un défi unique dans le cyclisme et le battre serait pour moi une manière d’écrire un petit bout de l’histoire du cyclisme", a-t-il ajouté. "Dans notre sport, l’important est de remporter des victoires, et battre des records du monde n’est pas aussi important que dans d’autres disciplines".

Le vélodrome Bicentenario d'Aguascalientes, qui est situé à 1800 mètres, a accueilli à maintes reprises des tentatives de records sur piste de la part d'athlètes cherchant à tirer parti des effets de l'altitude. Le Français François Pervis a battu notamment les records du monde du 200 m et du kilomètre en 2013, l'Américain Ashton Lambie celui de la poursuite (4 km) en août dernier.

En septembre, l'Italienne Vittoria Bussi, sans grande référence internationale, a établi une nouvelle marque mondiale sur l'heure dans la catégorie dames (48,007 km). Quelques semaines plus tôt, le Danois Martin Toft Madsen avait approché de moins d'un kilomètre le record de Wiggins en parcourant 53,630 kilomètres dans l'heure.