Cyclisme: David Gaudu endosse ses habits de leader à la Classic de l'Ardèche

David Gaudu affirme ses ambitions: le leader désigné de la Groupama-FDJ sur le prochain Tour de France a décroché samedi à Guilherand-Granges, avec autorité, sa première victoire de la saison sur la Classic de l'Ardèche.

"Ca permet de faire le plein de confiance", a savouré le Breton de 24 ans à l'arrivée, juste après avoir devancé au sprint son compatriote Clément Champoussin (AG2R Citroën), auteur lui aussi d'une performance convaincante pour sa deuxième course de l'année 2021.

"Je n'ai pas fait d'erreur, c'était un sprint côte à côte à 200 mètres de la ligne, il était tout simplement plus fort que moi. J'ai tout donné et je fais deuxième", a commenté le dauphin de Gaudu.

Malgré la présence de Thibaut Pinot en Ardèche (huitième samedi), c'est bien sur l'autre grimpeur de l'équipe que reposaient les espoirs de la FDJ. Et après avoir terminé sixième et meilleur jeune de sa course de reprise, le Tour des Alpes-Maritimes et du Var, le natif du Finistère n'a attendu qu'une semaine pour confirmer sa bonne forme.

En tête du peloton dès les premières ascensions de la journée, Gaudu a contribué à décanter la course dans les 30 ultimes kilomètres.

Dans la troisième et dernière montée vers Saint-Romain de Lerps (près de 6 km avec des passages à plus de 10%), il s'est détaché en compagnie d'une dizaine d'hommes forts, dont le Britannique Hugh Carthy (EF Education - Nippo), troisième de la dernière Vuelta, ou le récent vainqueur du Grand Prix La Marseillaise Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroen).

- "Allez, j'attends le sprint!" -

Si Carthy a passé seul en tête ce sommet, Gaudu et Champoussin ont fondu sur lui dans la descente et les trois hommes ont abordé groupés le juge de paix, en l'occurrence le Val d'Enfer (1,7 km à 9,3% de moyenne), situé à 6 km de la ligne.

A l'offensive sur les routes étroites de cette dernière montée, Gaudu est parvenu à lâcher Carthy (finalement 3e de la course), mais pas Champoussin. La victoire s'est donc jouée dans la dernière ligne droite, où le leader de la Groupama-FDJ a damé le pion à son compatriote.

"Je savais que Clément allait vite au sprint, mais je me suis dit +allez, j'attends le sprint+, de toute façon avec le vent de face dans le final ça allait être impossible de le sortir", a raconté le vainqueur. Il succède à Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick Step) au palmarès de l'épreuve ardéchoise.

Gaudu aura l'occasion de récidiver dès demain sur le deuxième volet des Boucles Drôme-Ardèche, la Classic de la Drôme (179,2 km). En l'absence de Thibaut Pinot, qui continuera à préparer le Giro mercredi au Trofeo Laigueglia, pas de doute: le patron de la FDJ, ce sera bien lui!