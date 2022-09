Cyclisme: deux mois après le Tour de France, Vingegaard fait sa rentrée en Croatie

Le Danois Jonas Vingegaard, qui n'a plus couru depuis sa victoire au Tour de France cet été, participera au Tour de Croatie qui débute ce mardi et s'achève dimanche prochain, a annoncé lundi sa formation, la Jumbo-Visma.

En juillet dernier, Vingegaard, 25 ans, a remporté la Grande Boucle, son premier Grand tour, devant le Slovène Tadej Pogacar et le Britannique Geraint Thomas, devenant le deuxième Danois à remporter la mythique épreuve française après Bjarne Riis en 1996.

Mais depuis le 24 juillet et l'étape achevée sur les Champs-Elysées, à Paris, le grimpeur de la Jumbo-Visma n'était plus apparu en course.

Dans une interview publiée lundi par le quotidien danois Ekstra Bladet, il dit avoir eu besoin de "(se) détendre" et explique avoir éprouvé "un drôle de sentiment" après sa victoire sur les routes de France au terme d'un duel haut de gamme avec Pogacar.

"Toute l'année, tu prépares le Tour de France, et d'un coup c'est fini, et puis c'est comme... je ne veux pas dire +vide+, mais c'est un drôle de sentiment", dit-il.

"Je peux gérer la pression. C’est logique aussi d'être protégé de temps en temps et de pouvoir se détendre un peu. Cela a été un bon moment, et il est rare de disposer de deux mois sans courir, mais l'équipe m'a permis de le faire, et j'en suis vraiment content", ajoute-t-il.

Dans l'intervalle, Vingegaard a renoncé à disputer le Tour du Danemark sur ses terres puis les Championnats du monde de Wollongong, en Australie, au grand regret de son sélectionneur national, Anders Lund. "J'aurais aimé que Vingegaard fasse partie du groupe de coureurs qui veulent participer aux championnats du monde", avait regretté ce dernier dans un communiqué mi-août.

Pour expliquer ces impasses, le directeur sportif de la Jumbo Visma, Frans Maassen, avait évoqué mi-août dans l'Ekstra Bladet les "moments difficiles" traversés par son coureur. "Je comprends que les spectateurs veuillent voir Jonas, et je lui en ai parlé hier. Mais il a eu des moments très difficiles après le Tour", avait-il dit.

Pour son retour, sur les routes escarpées des Balkans, Vingegaard va de nouveau croiser la route de Geraint Thomas, leader des Ineos-Grenadiers.

La "Cro Race" débute mardi d'Osijek et se terminera le 2 octobre à Zagreb. Des champions comme l'Italien Vincenzo Nibali (2017) ou le Britannique Adam Yates (2019) ont inscrit leur nom à son palmarès.