Cyclisme: Greg LeMond, atteint d'une leucémie, sera absent du Tour de France 2022  

Greg LeMond, le seul Américain à figurer au palmarès du Tour de France, a annoncé qu'il renonçait à venir cette année sur la Grande Boucle en raison du traitement qu'il doit suivre pour soigner une leucémie.

Trois fois vainqueur du Tour (1986, 1989, 1990), Greg LeMond, qui vit aux Etats-Unis, doit fêter le 26 juin son 61e anniversaire.

"On m'a diagnostiqué une leucémie myéloïde chronique. Heureusement, c'est un type de cancer qui peut être soigné, et c'est un type de leucémie qui ne met pas la vie en danger et qui n'est pas non plus invalidante", a déclaré LeMond dans un message diffusé sur son site personnel en fin de semaine dernière.

"J'avais connu quelques semaines de fatigue qui m'ont incité à me soumettre à un contrôle comprenant des analyses de sang. Après une série de tests et une biopsie de la moelle osseuse, qui a été menée à son terme la semaine dernière, j'ai reçu mon diagnostic officiel vendredi dernier", a expliqué l'ex-double champion du monde (1983 et 1989).

- "Le pronostic est très favorable" -

"Mes médecins de l'Université du Tennessee, en consultation avec une équipe de la clinique Mayo, ont défini un protocole de chimiothérapie qui débutera cette semaine. Personne ne veut jamais entendre le mot +cancer+. Mais c'est un grand soulagement, maintenant, de savoir pourquoi je me sentais mal", a ajouté LeMond.

"Je devrais me sentir mieux dans quelques semaines et dans un avenir proche, mon agenda quotidien ne sera que peu modifié et on m'a dit que dans quelques mois, je devrais être en rémission. Le pronostic à long terme est très favorable", a précisé le champion américain.

Dans l'immédiat, LeMond ne pourra pas venir en France pour suivre la course. Il espère pouvoir le faire à distance depuis chez lui. "J'ai hâte de revenir sur le Tour l'été prochain", a-t-il ajouté, indiquant qu'il donnerait "dans les mois à venir" des nouvelles de sa santé.

Pendant sa carrière, l'Américain a été victime d'un grave accident de chasse en 1987 et a reçu des plombs dans le corps, moins d'un an après son premier succès dans le Tour.

Il a gagné ensuite un Tour mémorable en 1989, avec 8 secondes d'avance sur Laurent Fignon (le plus faible écart de l'histoire de la course) et a réédité sa victoire l'année suivante, avant d'arrêter sa carrière en 1994 en expliquant souffrir d'une myopathie mitochondriale.