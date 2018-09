Cyclisme: Hayman raccrochera en janvier prochain

L'Australien Mathew Hayman, vainqueur-surprise de Paris-Roubaix en 2016, raccrochera le vélo après le Tour Down Under en janvier 2019, a annoncé mardi son équipe Mitchelton.

"Ma famille doit être maintenant ma priorité", a expliqué Hayman (40 ans), qui a commencé sa carrière professionnelle en 2000.

L'Australien a remercié en particulier Gerry Ryan, l'homme à l'origine de la création de l'équipe GreenEdge devenue Orica puis Mitchelton.

"Je n'imaginais pas à mes débuts pouvoir courir pour une équipe professionnelle australienne", a déclaré Hayman qui a qualifié "d'aboutissement" son succès dans l'Enfer du Nord, l'une des trois victoires figurant à son palmarès.

"J'ai couru dix-sept fois de Compiègne à Roubaix et, à chaque fois, c'était une journée extraordinaire", a estimé le coureur australien en livrant sa vision du métier de coureur cycliste: "Pour être un athlète de ce niveau, il faut être égoïste, déterminé, affamé (au sens propre et au sens figuré) et passer la majeure partie de sa vie fatigué."