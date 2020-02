Cyclisme: Jakob Fuglsang, tenant du titre, remporte la 1re étape du Tour d'Andalousie

Le coureur danois d'Astana Jakob Fuglsang (34 ans), tenant du titre, s'est emparé en solitaire de la première étape du Tour d'Andalousie, disputé ce mercredi entre Alahurin de la Torre et Grazalema (173,9 km).

Le Scandinave, qui lançait là sa saison après la révélation de ses liens supposés avec le sulfureux préparateur italien Michele Ferrari (au cœur du programme de dopage de Lance Armstrong et banni à vie du sport depuis 2012), a remporté l'étape devant le solide duo de l'équipe Bahrain-McLaren Mikel Landa (deuxième à six secondes) et Dylan Teuns (troisième à 25 secondes).

Pour éloigner cette tempête, Fuglsang, qui n'a pas fait l'objet d'une procédure disciplinaire malgré l'ouverture, début février, d'une enquête par la fondation antidopage (CADF) de la Fédération internationale de cyclisme (UCI), a lancé sa saison en lâchant son compagnon d'échappée, le Basque Landa, dans la courte côte finale de cette première étape de la Route du soleil à Grazalema.

Vingt-cinq secondes plus tard, le Belge Dylan Teuns est arrivé premier du groupe de poursuivants, devant le coureur australien de Mitchelton-Scott Jack Haig (27 secondes), et un troisième coureur de la formation Bahrain-McLaren, décidément bien représentée, le Basque Pello Bilbao (27 secondes).

Après cette première étape au profil casse-pattes, jeudi, la deuxième étape, plus plate, emmènera les coureurs de Séville à Iznajar (198,1 km).