Cyclisme: l'Américaine Kelly Catlin se donne la mort à l'âge de 23 ans

L'Américaine Kelly Catlin, médaillée avec l'équipe américaine de poursuite aux JO de Rio, s'est donnée la mort à l'âge de 23 ans, a annoncé son père dimanche au site internet spécialisé Velonews.

La jeune Américaine, qui poursuivait des études supérieures en mathématique-informatique à l'université de Stanford, était membre de l'équipe nationale de poursuite, trois fois championne du monde (2016, 2017 det 2018), et médaillée d'argent aux JO de Rio 2016.

Aux JO-2016, elle avait décroché la médaille d'argent dans l'épreuve de poursuite par équipes.

"Il ne se passe pas une minute sans que nous ne pensions à elle et à la merveilleuse vie qu'elle aurait pu vivre", a déclaré Mark Catlin.

La jeune femme, qui était également une violoniste accomplie, avait expliqué récemment au site spécialisé partager son temps entre trois activités, les études, le cyclisme sur piste et sur route.

La Fédération américaine a évoqué dans un communiqué "une perte dévastatrice": "Nos pensées et nos prières vont à la famille Catlin. Kelly était plus qu’un athlète pour nous, elle faisait et fera toujours partie de la famille USA Cycling."