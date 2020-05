Cyclisme: la Vuelta 2020 espère une "participation exceptionnelle" malgré son changement de dates

Le directeur du Tour d'Espagne Javier Guillén s'est déclaré mardi "satisfait" après l'annonce des nouvelles dates de la Vuelta, du 20 octobre au 8 novembre, confiant de pouvoir bénéficier d'"une participation exceptionnelle" malgré les chevauchements avec le Giro, Paris-Roubiax et le Tour de Lombardie.

La Vuelta, qui devait normalement s'élancer le 14 août d'Utrecht aux Pays-Bas et s'achever le 6 septembre à Madrid, a vu son calendrier et son organisation, à l'image de l'ensemble de la saison cycliste, chamboulés en raison de la pandémie de coronavirus.

Le Tour espagnol 2020 compte désormais six jours en commun avec le Giro italien, qui se déroulera du 3 au 25 octobre, selon le nouveau calendrier cycliste publié ce mardi par l'Union cycliste internationale (UCI).

C'est vrai que "ce n'est pas une situation idéale", a reconnu Javier Guillen, mais "je préfère cette solution plutôt que de devoir aller beaucoup plus loin sur le mois de novembre".

"Nous devons essayer de faire contre mauvaise fortune bon cœur et profiter des opportunités que ce nouveau paradigme nous offre", a expliqué le directeur, cité dans un communiqué des organisateurs de la Vuelta.

La Vuelta coïncidera également avec deux autres "Monuments" du cyclisme: le Paris-Roubaix, prévu le 25 octobre et le Tour de Lombardie, le 31 octobre.

Mais pour le directeur du Tour d'Espagne, ce n'est pas forcément un problème: "le type de coureurs (qui fera Paris-Roubaix ou le Tour de Lombardie) n'est pas exactement le même que celui qui pourrait faire de la Vuelta son objectif" de la saison, a-t-il considéré.

- Départ du Pays basque -

Au bout du compte, "nous jouissons d'une excellente place dans le calendrier et nous espérons avoir une participation exceptionnelle", a ajouté M. Guillen.

La Vuelta, qui prendra cette année son départ le plus tardif dans la saison, a été contraint de raccourcir son parcours et d'annuler notamment ses trois premières étapes qui devaient initialement se dérouler au Pays-Bas.

La course partira donc d'Irún (Pays basque, nord de l'Espagne), originellement sa quatrième étape, et comptera 18 étapes au lieu de 21 pour la première fois depuis 1985, où un Tour en 19 étapes avait été organisé.

Le Tour espagnol devrait également faire quelques incursions au Portugal et en France, avec notamment une arrivée au sommet du Tourmalet au programme.

Le directeur se dit néanmoins prêt à s'adapter à l'évolution de la situation sanitaire, et a déjà anticipé d’éventuels nouveaux ajustements au parcours.

"Il y a toujours des étapes alternatives et bien sûr, cette année, c'est quelque chose dont nous devons tenir compte car les conditions de la Vuelta en août et septembre ne sont pas les mêmes qu'en octobre et novembre", a-t-il notamment souligné.

"Nous les avons en tête, mais pour l'instant, ce n'est que de la théorie." Si de nouveaux ajustements doivent être faits, "cela pourrait se faire sans problème", a assuré M. Guillen.

Le report du Tour de France, qui se déroulera du 29 août au 20 septembre, a obligé à remanier l'ensemble du calendrier de la saison de cyclisme sur route afin de pouvoir accueillir le reste des épreuves de la saison, même si certaines d'entre elles ont dû été annulées.

En Espagne, c'est le cas notamment du Tour de Catalogne, du Tour du pays basque et de la Clasica San Sebastian.