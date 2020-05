Cyclisme: Lance Armstrong a commencé à se doper "probablement à 21 ans"

La star déchue du cyclisme Lance Armstrong a reconnu dans un documentaire de la chaîne américaine ESPN qu'il avait commencé à se doper "probablement à 21 ans", soit au début de sa carrière professionnelle.

"Ouah, cela commence fort, j'avais probablement 21 ans", répond Armstrong à la journaliste Marina Zenovich qui lui demande à quand remonte sa première expérience de dopage.

Cette échange apparait dans une bande-annonce de 90 secondes, rendue public lundi, pour un documentaire en deux parties baptisé "Lance" qui sera diffusé par ESPN aux Etats-Unis les 24 et 31 mai.

Dans cette bande-annonce, où plusieurs anciens coéquipiers d'Armstrong chez US Postal comme Tyler Hamilton et George Hincapie, répondent à la même question sur leur première expérience de dopage, le Texan, aujourd'hui âgé de 48 ans, précise qu'il y a "plusieurs façons de définir le dopage".

"La façon la plus facile, c'est de dire que c'est ne pas respecter les règles. Est ce que nous recevions des injections de vitamines et d'autres choses comme ça avant (d'avoir 21 ans)? Oui, mais ce n'était pas illégal, j'ai toujours demandé ce qu'on me donnait? J'ai toujours su ce qu'il y avait dans les injections et c'est toujours moi qui ai pris la décision", a-t-il expliqué.

"Personne ne m'a jamais dit +Ne pose pas de question, on te donne ça et c'est tout+. Je n'aurais jamais accepté ça. Je me suis renseigné, c'était une démarche de ma part", a souligné Armstrong.

L'Américain qui a fait la loi sur le cyclisme professionnel dans les années 2000, a remporté sept éditions consécutives du Tour de France de 1999 à 2005.

Mais l'ancien leader des équipes US Postal et Discovery Channel a été dépossédé de ses victoires après avoir écopé d'une suspension à vie en 2012 à la suite d'une enquête ouverte par l'Agence américaine antidopage (Usada) qui a établi qu'il était à la tête du "système de dopage le plus sophistiqué, le plus professionnel et le plus efficace de l'histoire du sport".

En 2013, il a reconnu s'être dopé à partir de 1996 dans un entretien très suivi accordé à la star de la télévision américaine Oprah Winfrey.

S'il a commencé à se doper à 21 ans, donc en 1992 ou 1993, cela pourrait jeter une ombre sur son titre mondial conquis en 1993 à Oslo.