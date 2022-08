Cyclisme: le Français Christophe Laporte remporte le Tour du Danemark

Le Français Christophe Laporte a remporté le Tour du Danemark samedi en s'imposant dans la cinquième et dernière étape longue de 125,9 kilomètres entre Give et Vejle, confirmant son changement de dimension depuis son arrivée chez Jumbo en 2022.

Deuxième au classement général la veille derrière Magnus Sheffield (Ineos), Laporte a devancé l'Américain de justesse samedi, s'imposant au jeu des bonifications. Le Danois Mattias Skjelmose Jensen (Trek) a pris la troisième place de l'étape et du classement général final.

Le Varois de 29 ans s'affirme un peu plus au sein du peloton mondial et dans l'armada néerlandaise, qu'il a rejointe en début de saison. Vainqueur de la première étape de Paris-Nice aux côtés de Primoz Roglic et Wout van Aert, Laporte a ensuite été le seul Français a lever les bras dans le Tour de France, à l'issue de la 19e étape.

Coureur aux qualités de puncheur reconnues mais parfois nonchalant lorsqu'il évoluait chez Cofidis (2014-2021), Laporte a connu un déclic en s'expatriant en début d'année, ce qu'il qualifiait alors d'"énorme changement".

Coéquipier de luxe de van Aert dans les sprints, Laporte a contribué à la domination de son équipe dans la Grande boucle, victorieuse dans six étapes. Dans le Tour du Danemark, il avait aussi emmené son sprinteur Olav Kooij dans la troisième étape pour lui permettre de s'imposer, terminant juste derrière lui.

Le Varois était déjà bien placé au classement général au terme de la deuxième étape, qu'il avait conclue à la troisième place.

Le Tour du Danemark marquait également le retour du Colombien Egan Bernal en compétition sept mois après son grave accident. Le 24 janvier, le Sud-Américain avait percuté de plein fouet un autocar à l'entraînement en Colombie. Il avait été opéré à plusieurs reprises d'une multitude de fractures (fémur, rotule, vertèbres). "J'avais 95% de chances d'être paraplégique et j'ai failli perdre la vie", avait-il dit.

Discret pendant les cinq étapes, le vainqueur du Tour de France 2019 a abandonné à 28,4 kilomètres de l'arrivée après avoir été distancé, saluant le public qui l'applaudissait.