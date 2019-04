Cyclisme: les sprinteurs au Tour de Turquie pour assurer le spectacle

Le Tour de Turquie, privé de grandes têtes d'affiche, compte sur les sprinteurs pour assurer le spectacle, de mardi à dimanche, sur un parcours tracé pour l'essentiel autour de la mer de Marmara, au sud d'Istanbul.

L'Australien Caleb Ewan, l'Irlandais Sam Bennett, le Néerlandais Fabio Jakobsen, se frottent les mains des opportunités offertes au long de la semaine dans un peloton qui enregistre aussi le retour du Britannique Mark Cavendish, longtemps la référence du sprint.

"Si on exclut l’unique arrivée au sommet (samedi), Ewan pourra viser la victoire dans toutes les étapes en Turquie. On l'a vu à l'UEA Tour, une arrivée dans une côte courte et raide convient assez bien à ses qualités. De plus, les étapes ne seront pas très longues. Ce sera vraiment une préparation parfaite pour le Giro", estime le directeur sportif de Lotto, Bart Leysen.

La seule arrivée au sommet promet d'ailleurs de déterminer le classement final. A cause de la difficulté de l'ascension pour rejoindre Kartepe, 12 kilomètres à 9 % de pente, favorable à des coureurs tels que l'Erythréen Merhwai Kudus, vainqueur du Tour de Rwanda, le Slovène Jan Polanc, l'Italien Valerio Conti ou l'Autrichien Félix Grossschartner. Voire l'attraction belge, le champion du monde juniors Remco Evenepoel (19 ans).

Mais, au vu d'un plateau réduit au niveau de la participation des équipes WorldTour (six formations seulement ont fait le déplacement), tout pronostic pour la victoire finale est aléatoire. La course turque peut faire office de révélateur, comme dans un passé récent pour le Britannique Adam Yates, vainqueur en 2014.

Les étapes:

Mardi: 1re étape Istanbul - Tekirdag, 165 km

Mercredi: 2e étape Tekirdag - Eceabat, 180 km

Jeudi: 3e étape Canakkale - Edremit, 155 km

Vendredi: 4e étape Balikesir - Bursa, 185 km

Samedi: 5e étape Bursa - Kartepe, 170 km

Dimanche: 6e étape Sakarya - Istanbul, 165 km

Les équipes:

WorldTour: Astana (Kudus/ERY), Bora (S. Bennett/IRL, Grossschartner/AUT), Lotto (Ewan/AUS), Deceuninck (Richeze/ARG), Dimension Data (Cavendish/GBR), UAE Emirates (Polanc/SLO)

Autres: Burgos, Caja Rural, Delko Marseille, Euskadi, Manzana, Neri Sottoli, Nippo, Rally, sélection turque, Vlaanderen, W52

Les derniers vainqueurs:

2018: Eduard Prades (ESP)

2017: Diego Ulissi (ITA)

2016: Jose Goncalves (POR)

2015: Kristijan Durasek (CRO)

2014: Adam Yates (GBR)