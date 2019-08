Cyclisme: Lotto Soudal poursuit le Tour de Pologne malgré la mort de Bjorg Lambrecht

Les coureurs de Lotto Soudal participeront à la 5e étape du 76e Tour de Pologne malgré la mort, survenue lundi après une chute en course, du jeune coureur belge Bjorg Lambrecht, a indiqué mercredi l'équipe sur Twitter.

"Il a été décidé que tous nos coureurs de Lotto Soudal participeraient à la 5e étape du Tour de Pologne et qu'ils rouleraient pour Bjorg", a indiqué l'équipe au matin de l'étape dont le départ est prévu à 12h45 (10h45 GMT).

Selon l'agence polonaise PAP, les membres de l'équipe et son état-major, rejoints par leur principal manager John Lelangue, avaient discuté de cette question jusque dans la nuit de mardi à mercredi.

Bjorg Lambrecht est décédé lundi après une lourde chute lors de la troisième étape du Tour.

Le coureur âgé de 22 ans, vice-champion du monde espoirs de la course en ligne, a soudainement quitté la route et chuté dans un fossé où il a percuté de plein fouet une passerelle en béton, au 48e kilomètre de l'étape entre Chorzow et Zabrze (sud).

Après sa mort qui a choqué le monde cycliste, la direction de la course avait décidé de raccourcir la 4e étape, mardi, et de la faire courir au ralenti sans qu'elle n'ait la moindre incidence sur les classements.

Les coureurs, brassards noirs, ont ainsi parcouru en silence les 133,7 km. Des minutes de silence ont été observées au départ, au kilomètre 48, celui de l'accident fatal de Lambrecht lundi, et à l'arrivée.

Le parquet de Rybnik (sud) a ouvert mardi une enquête sur les causes de l'accident.